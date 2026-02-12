Los octavos de final de la Concachampions 2026 están cerca de llevarse a cabo luego de que ya se conociera a la mayoría de equipos clasificados tras jugarse la Primera Ronda de la competencia internacional.

Aunque todavía faltan varios días para que se realicen los octavos de final de la Concachampions 2026, ya hay un juego confirmado y varios clubes de Concacaf están a la espera de conocer a su rival, sin embargo, ya se conoce quiénes podrían ser debido a que las llaves están definidas.

Concachampions 2026: Fechas de los octavos de final

Los partidos de los octavos de final de la Concachampions 2026 se jugarán a dos partidos, es decir, uno de ida y otro de vuelta para definir el boleto a los cuartos de final.

Octavos de final ida | entre el 10 y 12 de marzo

Octavos de final vuelta | entre el 17 y 19 de marzo

¿Cuáles son los equipos que ya están clasificados a los octavos de final de la Concachampions 2026?

Los equipos que ya se encuentran clasificados esperan rival, ya que hay algunos encuentros de la Concachampions 2026 que todavía no están definidos.

Los equipos que ya tienen boleto son:

Toluca

Inter Miami

Alajuelense

Mount Pleasant FA

Seattle Sounders

San Diego FC

Tigres

América

Rayados

América avanzó a los octavos de final de la Concachampions 2026. (David Leah / MEXSPORT)

¿Qué partidos de la Concachampions 2026 ya están definidos?

Por el momento, solo hay un partido confirmado para los octavos de final de la Concachampions 2026, el cuál es Toluca vs San Diego FC, debido a que el conjunto de la Liga MX accedió de forma directa por ser el actual campeón.

Mientras que el club de la MLS lo hizo tras eliminar a Pumas en la Primera Ronda de la Concachampions 2026.