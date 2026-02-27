Concachampions 2026: Rivales de los mexicanos en octavos de final.

América, Cruz Azul, Rayados y Tigres ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Concachampions 2026.

De los cinco equipos mexicanos que iniciaron la Concachampions 2026, solamente los Pumas ya quedaron eliminados a manos del San Diego FC.

¿Quiénes son los rivales de los clubes mexicanos en octavos de final de la Concachampions 2026?

Los clubes mexicanos ya conocen a sus rivales de los octavos de final de la Concachampions 2026, ronda que se jugará a partidos de ida y vuelta.

Estos son los rivales de los clubes mexicanos en los octavos de final de la Concachampions 2026.

América vs Philadelphia Union

Cruz Azul vs Rayados

Toluca vs San Diego FC

Tigres vs Cincinnati

Concachampions 2026: Fechas de los octavos de final

Los partidos de los octavos de final de la Concachampions 2026 se jugarán a dos partidos, es decir, uno de ida y otro de vuelta para definir el boleto a los cuartos de final.

Octavos de final ida | entre el 10 y 12 de marzo

Octavos de final vuelta | entre el 17 y 19 de marzo

Concachampions 2026: Todos los partidos de octavos de final

Los octavos de final de la Concachampions 2026 se jugarán de la siguiente forma: