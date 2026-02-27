Concachampions 2026: Rivales de los mexicanos en octavos de final.

América, Cruz Azul, Rayados y Tigres ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Concachampions 2026.

De los cinco equipos mexicanos que iniciaron la Concachampions 2026, solamente los Pumas ya quedaron eliminados a manos del San Diego FC.

¿Quiénes son los rivales de los clubes mexicanos en octavos de final de la Concachampions 2026?

Los clubes mexicanos ya conocen a sus rivales de los octavos de final de la Concachampions 2026, ronda que se jugará a partidos de ida y vuelta.

Estos son los rivales de los clubes mexicanos en los octavos de final de la Concachampions 2026.

Concachampions 2026: Fechas de los octavos de final

Los partidos de los octavos de final de la Concachampions 2026 se jugarán a dos partidos, es decir, uno de ida y otro de vuelta para definir el boleto a los cuartos de final.

  • Octavos de final ida | entre el 10 y 12 de marzo
  • Octavos de final vuelta | entre el 17 y 19 de marzo

Concachampions 2026: Todos los partidos de octavos de final

Los octavos de final de la Concachampions 2026 se jugarán de la siguiente forma:

  • América vs Philadelphia Union
  • Cruz Azul vs Rayados
  • Toluca vs San Diego FC
  • Tigres vs Cincinnati
  • Alajuelense vs LAFC
  • Mount Pleasant vs LA Galaxy
  • Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
  • Inter Miami vs Nashville SC