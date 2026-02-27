Concachampions 2026: Rivales de los mexicanos en octavos de final.

América, Cruz Azul, Rayados y Tigres ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Concachampions 2026.
De los cinco equipos mexicanos que iniciaron la Concachampions 2026, solamente los Pumas ya quedaron eliminados a manos del San Diego FC.
¿Quiénes son los rivales de los clubes mexicanos en octavos de final de la Concachampions 2026?
Los clubes mexicanos ya conocen a sus rivales de los octavos de final de la Concachampions 2026, ronda que se jugará a partidos de ida y vuelta.
Estos son los rivales de los clubes mexicanos en los octavos de final de la Concachampions 2026.
- América vs Philadelphia Union
- Cruz Azul vs Rayados
- Toluca vs San Diego FC
- Tigres vs Cincinnati
Concachampions 2026: Fechas de los octavos de final
Los partidos de los octavos de final de la Concachampions 2026 se jugarán a dos partidos, es decir, uno de ida y otro de vuelta para definir el boleto a los cuartos de final.
- Octavos de final ida | entre el 10 y 12 de marzo
- Octavos de final vuelta | entre el 17 y 19 de marzo
Concachampions 2026: Todos los partidos de octavos de final
Los octavos de final de la Concachampions 2026 se jugarán de la siguiente forma:
- América vs Philadelphia Union
- Cruz Azul vs Rayados
- Toluca vs San Diego FC
- Tigres vs Cincinnati
- Alajuelense vs LAFC
- Mount Pleasant vs LA Galaxy
- Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
- Inter Miami vs Nashville SC