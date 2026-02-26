América vs Tigres juegan el sábado 28 de febrero en la Jornada 8 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido América vs Tigres es empate 2-2 en la Jornada 8 de la Liga MX.

Pronóstico: América 2-2 Tigres

América vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Tigres, que se jugará en la Jornada 8 de la Liga MX.

América

Portero: Luis Malagón

Defensas: Israel Reyes, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez y Isaías Violante

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Angulo, Joaquim Pereira y Vladimir Loroña

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Jesús Garza, Diego Lainez y Rômulo Zanré

Delanteros: Ángel Correa, Rodrigo Aguirre y Jonathan Herrera

América vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

América vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

América vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 21 horas por TUDN y ViX.

Partido: América vs Tigres

Fase: Jornada 8 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN y ViX

¿Cómo llegan América y Tigres a la Jornada 8 de la Liga MX?

Con 11 puntos, América terminó en el séptimo lugar de la tabla general de la Liga MX.

En la Jornada 7, América goleó 4-0 a Puebla.

Tigres llega al juego contra América tras perder 1-2 ante Pachuca en la Jornada 7 de la Liga MX.

El equipo regiomontano se quedó con 10 puntos en el octavo lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Ciudad de los Deportes si quiere seguir escalando posiciones.