América vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX.

América vs Tigres juegan el sábado 28 de febrero en la Jornada 8 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido América vs Tigres es empate 2-2 en la Jornada 8 de la Liga MX.
- Pronóstico: América 2-2 Tigres
América vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Tigres, que se jugará en la Jornada 8 de la Liga MX.
América
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Israel Reyes, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez y Isaías Violante
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Angulo, Joaquim Pereira y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Jesús Garza, Diego Lainez y Rômulo Zanré
- Delanteros: Ángel Correa, Rodrigo Aguirre y Jonathan Herrera
América vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
América vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 21 horas por TUDN y ViX.
- Partido: América vs Tigres
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo llegan América y Tigres a la Jornada 8 de la Liga MX?
Con 11 puntos, América terminó en el séptimo lugar de la tabla general de la Liga MX.
En la Jornada 7, América goleó 4-0 a Puebla.
Tigres llega al juego contra América tras perder 1-2 ante Pachuca en la Jornada 7 de la Liga MX.
El equipo regiomontano se quedó con 10 puntos en el octavo lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Ciudad de los Deportes si quiere seguir escalando posiciones.