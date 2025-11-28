Tigres necesita remontar la goleada sufrida en la ida de los cuartos de final de la Liga MX ante Tijuana. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de vuelta que se jugará el sábado 29 de noviembre, a las 21:10 horas.

El Estadio Universitario será el escenario donde Tigres buscará remontar el 0-3 con el regresó de Tijuana, en el partido de ida de los cuartos de final de Liga MX.

Tigres vs Tijuana: Pronóstico del partido de vuelta de los cuartos de final de Liga MX

El pronóstico del partido de vuleta de los cuartos de final de la Liga MX, es triunfo de Tigres con marcador de 3-1, insuficiente para avanzar a la siguiente ronda sobre Tijuana.

El global terminará 4-3 a favor de Tijuana, que seguirá con vida en la Liguilla del Apertura 2025.

Tigres vs Tijuana: Posibles alineaciones del partrido de vuelta de los cuartos de final de Liga MX

Tigres buscará la remontada contra Tijuana en los cuartos de final de la Liga MX, con esta posible alineación.

Portero

Nahuel Guzmán

Defensas

Jesús Angulo

Juan Purata

Rómulo Zwarg

Javier Aquino

Mediocampistas

Oziel Herrera

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Diego Laínez

Delanteros

Ángel Correa

André-Pierre Gignac

Tijuana defenderá su ventaja con esta posible alineación en la cancha de los Tigres.

Portero

Toño Rodríguez

Defensas

Jesús Vega

Unai Bilbao

Jackson Porozo

Rafael Fernández

Mediocampistas

Alejandro Gómez

Iván Tona

Domingo Blanco

Gilberto Mora

Delanteros

Mourad El Ghezouani

Ramiro Árciga

Tigres vs Tijuana: Fecha, horario y canal para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX

Tigres vs Tijuana cierran la actividad sabatina de los cuartos de final de la Liga MX, el 29 de noviembre en el Estadio Universitario.

El partido Tigres vs Tijuana en la vuelta de los cuartos de fina de la Liga MX, inicia a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Tigres vs Tijuana

Fase: Cuartos de final de la Liga MX

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV, FOX, Tubi y Canal 7

¿Qué necesitan Tigres y Tijuana para avanzar a las semifinales de la Liga MX?

Tigres necesita empatar al menos el marcador global de los cuartos de final de la Liga MX, para avanzar a las semifinales eliminando a Tijuana.

El empate global le daría el pase a semifinales de la Liga MX a Tigres, gracias a su mejor posición en el torneo regular.

Estos son algunos de los marcadores que le darían el pase a Tigres:

Tigres 3-0 Tijuana

Tigres 4-1 Tijuana

Tigres 5-2 Tijuana

A Tijuana necesita mantener la ventaja en el marcador global sobre Tigres, para avanzar a las semifinales. Perder por diferencia de dos goles le bastaría para colarse a la siguiente ronda.