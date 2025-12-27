En el que era uno de los partidos más esperados del fin de semana en el futbol europeo, el Aston Villa de Unai Emery se metió a Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea de Enzo Maresca en la Jornada 18 de la Premier League.

A pesar de que el encuentro se llevó a cabo en casa de los Blues, el Aston Villa dio la sopresa y vino de atrás en el marcador para, con un doblete de Ollie Watkins, quedarse con la victoria y llegar a 11 triunfos consecutivos.

Tanto en la Premier League como en la Europa League, los Villanos no dejan de ganar y son hoy por hoy uno de los equipos en mejor forma de todo el mundo, por lo que su afición en Birmingham sueña con levantar algún trofeo en esta temporada.

Los once triunfos consecutivos del Aston Villa de Unai Emery

Desde el 6 de noviembre del 2025 que vencieron en el Villa Park Maccabi Tel Aviv por la Europa League, el Aston Villa ha ganado todos los partidos que ha disputado ya sea de visitante o de local.

Esto a pesar de que en este lapso de tiempo el Aston Villa se ha enfrentado a clubes grandes de Inglaterra como el Manchester United o el Arsenal y a equipos importantes en el viejo continente como el Basel o el Young Boys.

Europa League - Aston Villa 2-0 Maccabi Tel Aviv - 6 de noviembre

Premier League - Aston Villa 4-0 Bournemouth - 9 de noviembre

Premier League - Leeds United 1-2 Aston Villa - 23 de noviembre

Europa League - Aston Villa 2-1 Young Boys - 27 de noviembre

Premier League - Aston Villa 1-0 Wolverhampton - 30 de noviembre

Premier League - Brighton 3-4 Aston Villa - 3 de diciembre

Premier League - Aston Villa 2-1 Arsenal - 6 de diciembre

Europa League - Basel 1-2 Aston Villa - 11 de diciembre

Premier League - West Ham 3-2 Aston Villa - 14 de diciembre

Premier League - Aston Villa 2-1 Manchester United - 21 de diciembre

Aston Villa sueña con la Premier League y la Europa League en la presente temporada

Debido a esta racha de once victorias consecutivas que lleva el Aston Villa desde el inicio de noviembre, el equipo se encuentra de momento en el tercer lugar de la tabla general de la Premier League con 38 puntos, por detrás de Arsenal y Manchester City.

Además, el Aston Villa también está en la tercera posición de la tabla de la Europa League, empatado con 15 puntos con el Olympique de Lyon de Francia y con el Midtjylland de Dinamarca.