En vísperas de Navidad llega una novedosa noticia pues el Boxing Day 2025 de la Premier League será inusual. Cada año disfrutamos de una mañana del 26 de diciembre llena del mejor futbol, pero este 2025 será muy diferente.

El Boxing Day 2025 de la Premier League será inusual: no estará repleto de partidos, pues sólo se celebrará un encuentro, rompiendo así una histórica tradición que se remonta hasta los años 60.

Se dice que el Boxing Day nació como un día en el que los aristócratas británicos acostumbraban a hacerle un regalo a sus empleados. En el futbol siguieron esta tradición y le han dado cada año un gran presente a la afición.

Las jornadas solían ser intensas, con grandes partidos y la emoción al tope, pero este año será muy diferente.

¿Por qué sólo se jugará un partido en el Boxing Day 2025 de la Premier League?

Contrario a ediciones anteriores, en el Boxing Day 2025 de la Premier League sólo se disputará un partido: Manchester United vs Newcastle.

El motivo por el que el Boxing Day 2025 de la Premier League será tan diferente es por motivos de derechos de transmisión, pues por contrato se obliga a los clubes a jugar en 33 fines de semana.

En este contexto habrá un juego el viernes 26 de diciembre, mientras que siete encuentros serán el sábado 27 y dos más el domingo 28.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el único juego del Boxing Day 2025 de la Premier League?

El único juego del Boxing Day 2025 será el Manchester United vs Newcastle, a celebrarse el viernes 26 de diciembre a las 2:00 p.m. (tiempo del centro de México) en Old Trafford.