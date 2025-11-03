¿Condena o motivación? Chivas está a nada de confirmar su presencia en los cuartos de final de la Liga MX y evitar el fastidioso Play-In; sin embargo, un nuevo obstáculo se presentó en su camino, pues si nada extraño sucede finalizará en sexto lugar y existe una maldición que frustraría su sueño de ser campeón.

Chivas sueña con bordar la decimotercera estrella en su uniforme, pero antes de conseguirlo debe romper la maldición del sexto lugar.

Desde que se instauraron los torneos cortos (1996), ningún equipo que finalizó en el sexto lugar pudo consagrarse campeón.

Chivas irá por la hazaña en el Apertura 2025, pues se ubica en la sexta posición; le es imposible alcanzar al quinto lugar Rayados (31 puntos) y sólo saldrá de zona de liguilla directa si pierde ante Rayados y FC Juárez golea a Querétaro.

¿Podrá Chivas romper la maldición del sexto lugar en la Liga MX?

En la lista de víctimas de la maldición del sexto lugar en la Liga MX, aparecen clubes como Necaxa, perdió ante Santos Laguna en 1996; Cruz Azul, que cayó frente a Pachuca en la final del Invierno 1999; los Tuzos también sufrieron la maldición tras caer ante Santos en el Verano 2001.

Rayados perdió ante Pumas en el Apertura 2004, los Tuzos sufrieron otra vez la maldición en el Clausura 2014 y Querétaro, quien perdió ante Santos Laguna en la única final que ha alcanzado en la Liga MX.

Chivas buscará romper la maldición, pero para lograrlo primero tiene que llegar hasta la final de la Liga MX y al momento, se mediría al América en cuartos de final.

Chivas vs Rayados; el último partido del Rebaño antes de Liguilla

Chivas recibirá a Rayados de Monterrey en la última jornada de la fase regular del Apertura 2025.

El Rebaño se presentará en la sexta posición y la victoria le servirá para confirmar su presencia en Liguilla directa y evitar sustos ante una posible goleada de FC Juárez ante Querétaro.

La ventaja es que el Juárez vs Querétaro se disputará un día antes del Chivas vs Rayados, por lo que el Rebaño llegará con el conocimiento de lo qué necesita.