Este domingo 28 de septiembre fue un día agridulce para Raúl Jiménez, ya que después de anotarle al Dibu Martínez, tuvo que salir por lesión.

Raúl Jiménez está teniendo un inicio de temporada complicada con el Fulham y ahora tendrá que lidiar con una lesión tras su gol al Dibu Martínez.

El delantero mexicano apenas registró su primer gol en la presente temporada de la Premier League, pero tendrá que estar alejado de las canchas por algunas semanas.

Raúl Jiménez se lesiona justo después de marcarle gol al Dibu Martínez

En su primera titularidad con el Fulham esta temporada en la Premier League, Raúl Jiménez le anotó al Dibu Martínez apenas a los tres minutos de juego.

Raúl Jiménez se adelantó a la defensa y conectó un cabezazo preciso que terminó en el fondo de la red abriendo el marcador del encuentro a favor del Fulham.

Sin embargo, la alegría se transformó en preocupación cuando, minutos más tarde, Jiménez quedó tendido en el césped tras un golpe en la zona de las costillas.

Aunque intentó continuar, la molestia lo obligó a salir del campo al minuto 11, con gestos evidentes de dolor mientras caminaba hacia el vestidor.

Las malas noticias no terminaron ahí. El equipo de Jiménez no pudo mantener la ventaja que el mexicano les dejó antes de salir del terreno de juego y perdieron el partido por un contundente 3-1.

A pesar de su gran anotación, ahora el mexicano tendrá que ser evaluado por los médicos del club para determinar cuándo podrá volver a las canchas.

Otra vez, Raúl Jiménez, quién más. Suma 60 goles el mexicano en la Premier League.pic.twitter.com/cL1m88OWRC — Oscar Jiménez Manríq (@OManrq) September 28, 2025

¿Cuántos goles ha anotado Raúl Jiménez en la Premier League?

Con su tanto reciente frente al Dibu Martínez, Raúl Jiménez alcanzó los 60 goles en la Premier League, una marca que lo reafirma como uno de los jugadores mexicanos más influyentes en la historia de la competición.

La trayectoria de Raúl Jiménez en Inglaterra comenzó con los Wolves, club donde se convirtió en figura y acumuló la mayor parte de sus anotaciones.

Más tarde, con el Fulham, ha sumado los tantos que lo mantienen vigente, mostrando que todavía tiene capacidad de responder en los momentos importantes.