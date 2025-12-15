La tarde de este domingo 14 de diciembre fue negra por completo para los Kansas City Chiefs en la NLF. Y es que además de haber quedado eliminados de la temporada luego de perder 13-16 con Los Ángeles Chargers, sufrieron la lesión de Patrick Mahomes, el quarterback y estrella del equipo que estará varios meses en recuperación.

A poco de terminar el partido, Patrick Mahomes cayó derribado al suelo después de recibir un golpe. El gesto de dolor fue notorio en la estrella de los Kansas City Chiefs y de inmediato se esperaba lo peor luego de ver las repeticiones, lo cual, terminó por confirmarse al difundirse su lesión.

Después de aplicarle los estudios médicos correspondientes, se confirmó que Patrick Mahomes sufrió una rotura de ligamento cruzado, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y después de eso, tener una larga rehabilitación, la cual podría ser superior a los seis meses.

El mensaje de Patrick Mahomes después de su lesión

Tan pronto como se confirmó la gravedad de su lesión, Patrick Mahomes emitió un mensaje con su sentir por lo sucedido en el cual confesó dolor por la situación al mismo tiempo de agradecer a los aficionados de los Chiefs por los mensajes de apoyo que ha recibido desde el momento del incidente.

“No sé por qué tuvo que pasar esto. Y no voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias, Chiefs Kingdom, por apoyarme siempre y por todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca”, publicó Patrick Mahomes después de su lesión.

Por ahora no hay confirmación de la fecha de operación de Patrick Mahomes y se espera el parte médico correspondiente de los Kansas City Chiefs una vez que esto suceda para así, saber un panorama más claro con respecto al tiempo de rehabilitación del mariscal de campo.

Confirmado: Patrick Mahomes se ha roto el ligamento de la rodilla izquierda. pic.twitter.com/bjpsAID3FS — Rebeca Landa (@larebecalanda) December 15, 2025

¿Patrick Mahomes se pierde la siguiente temporada de la NFL?

Es importante resaltar que Patrick Mahomes no se perderá la siguiente temporada de la NFL debido a que tendrá el margen de tiempo suficiente para rehabilitarse de su lesión de ligamentos en la rodilla.

Si se considera que una lesión de este tipo sana en un periodo de seis a ocho meses aproximadamente, Patrick Mahomes podría estar listo para la pretemporada, la cual es entre agosto y septiembre. Dicho esto, para el arranque de la NFL en 2026 ya estará en condiciones de jugar.

Así, una temporada negra llegó a su fin para los Chiefs, que ahora tendrán vacaciones anticipadas y esperarán el regreso de su líder en el emparrillado.