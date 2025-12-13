La Semana 15 de la NFL está en marcha y estamos a tiempo de compartirte qué equipos podrían clasfficar a los Playoffs 2025, después de los juegos que terminan el lunes 15 de diciembre con el Monday Night.

Los equipos que pueden clasificar a los Playoffs en la Semana 15 de la NFL

Tres equipos podrían clasificar a los Playoffs 2025 de la NFL, después de cumplir su juegos de la Semana 15.

En la Conferencia Americana de la NFL, los Broncos Denver amarrarían su boleto si vencen a los Playoffs en la Semana 15 a los Packers, el domingo 14 de diciembre en casa.

En la misma conferencia, Patriots aseguraría su lugar en los Playoffs 2025 de la NFL si derrota a los Bills.

En tanto, los Rams avanzarían a los Playoffs 2025 de la NFL si derrotan a Lions en casa, también en actividad dominical.

Esto necesitan Broncos, Patriots y Rams para clasificar a Playoffs 2025 de la NFL:

Broncos: Aseguran un lugar en postemporada con un triunfo.

Patriots: Garantizan un boleto a playoffs y el título del Este con una victoria.

Rams: Avanzan a postemporada con un triunfo.

La sorpresiva temporada de los Patriots que los tiene cerca de Playoffs de la NFL

Los Patriots tiene la oportunidad de culminar su reconstrucción con un boleto a Playoffs 2025 de la NFL, este domingo ante Bills y Josh Allen.

Los Patriots (11-2) llegan con 10 triunfos en fila. Una victoria más les devolverá un título divisional que no han ostentado desde 2019, la última campaña de Tom Brady con el equipo.

Broncos buscan el pase a Playoffs 2025 de la NFL

Jordan Love y los Packers visitan Denver para enfrentar a uno encendidos Broncos, y lo hacen sin margen de error rumbo a los Playoffs 2025 de la NFL.

Los esperan unos Broncos que tienen 10 triunfos en fila, presumen a la defensiva con más capturas de la liga, a un quarterback que tiene cinco remontadas en el último cuarto.

Rams, listos para celebrar su pase a los Playoffs 2025 de la NFL

Los Rams llegan con siete triunfos en sus últimos ocho encuentros, la tercera mejor defensiva de toda la liga y el cuarto mejor ataque, listos para clasificar a los Playoffs 2025 de la NFL.

Sin embargo, ganar a Detroit será complicado. Lions tienen la ofensiva más productiva de la liga, incluidos al menos 34 en tres de sus últimos cinco compromisos.