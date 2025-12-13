La NFL cerrará su Semana 15 cuando se midan Dolphins vs Steelers en el Monday Night; en esta nota te detallamos la hora y canal para ver el partido entre dos de las escuadras más populares en México.

Partido: Dolphins vs Steelers

Semana de la NFL: 15

Fecha: Lunes 15 de diciembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Acrisure Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

Dolphins vs Steelers: Hora para ver el Monday Night de la Semana 15 de la NFL

La Semana 15 de la NFL inició con la victoria de los Falcons sobre Buccaners, el jueves 11 de diciembre, y el partido Dolphins vs Steelers marcará el cierre de las acciones en el Monday Night, a las 19:15 horas.

El grueso de la Semana 15 de la NFL se programó el domingo 14 de diciembre, dejando para el Monday Night el partido Dolphins vs Steelers.

Dolphins vs Steelers: Canal para ver el Monday Night de la Semana 15 de la NFL

Las señales de Disney+ y ESPN transmitirán el Monday Night de la Semana 15 de la NFL, protagonizado por Dolphins vs Steelers, el lunes 15 de diciembre.

¿Cómo llegan Dolphins vs Steelers a la Semana 15 de la NFL?

De’Von Achane y los Miami Dolphins se enfrentarán a los Pittsburgh Steelers, en el Monday Night de la Semana 15 de la NFL, con el Acrisure Stadium como sede.

Steelers ganó 27-22 a los Baltimore Ravens en su anterior partido, mientra que, los Dolphins derrotaron a los New York Jets 34-10.

En ese enfrentamiento con los Ravens, Aaron Rodgers tuvo 284 yardas en 23 de 34 pases para los Steelers, con un touchdown y ninguna intercepción. También llevó el balón dos veces para 0 yardas y un touchdown terrestre.

Datos a seguir en el Monday Night de la Semana 15 de la NFL

Miami promedia 192,2 yardas terrestres por encuentro durante su racha de cuatro victorias en la temporada de la NFL, de cara a su partido contra Steelers.

Previo al Monday Nigt, los Steelers suman un registro de 0-5 esta campaña cuando entregan dos o más veces el balón, así que deben tener mucho cuidado.