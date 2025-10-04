La Selección Mexicana Sub-20 sigue con vida en el Mundial luego de enfrentarse a Brasil y España en las dos primeras jornadas, pero se jugará su boleto a la siguiente fase este sábado contra Marruecos.

A pesar de que la Selección Mexicana Sub-20 está en el grupo de la muerte, llega a la última fecha de la fase de grupos con mejores posibilidades que la Canarinha y la Furia Roja luego de empatarles 2-2 a ambas.

Y es que, aunque el Tri no llegó al Mundial Sub-20 con el mismo cartel que otras selecciones, cuenta con una generación dorada plagada de talento con jugadores como Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas, que a su corta edad ya tienen un valor alto en el mercado.

Los jugadores con mejor valor de mercado de la Selección Mexicana Sub-20

De acuerdo a información compartida por ESPN, Obed Vargas, mediocampista de 20 años de edad que pertenece al Seattle Sounders de la MLS, es el jugador mejor valuado de la Selección Mexicana Sub-20 con 9.36 millones de dólares.

Tigres tiene en la mira a un joven mexicano que brilló en su primer juego del Mundial de Clubes 2025 y milita en la MLS (Ryan Sun / AP)

Elías Montiel, joven promesa del Pachuca de 19 años, es el segundo futbolista con valor más alto de la Selección Mexicana Sub-20, pues su carta tiene un costo en el mercado de 6.44 millones de dólares.

Elías Montiel, jugador del Pachuca. (Carlos Zepeda / MEXPSORT)

En el tercer lugar de esta lista está ubicado Gilberto Mora, que es considerado por muchos como la joya del futbol mexicano debido a que apenas con 16 años de edad ya está compitiendo en la categoría Sub-20 e incluso ha brillado con la selección mayor, con 5.27 millones de dólares.

Rafaela Pimenta se deshace en elogios para Gilberto Mora (Carlos Ramirez / Mexsport)

Jugadores de la Selección Mexicana Sub-20 podrían utilizar el Mundial como trampolín

Debido al buen desempeño que ha tenido la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial, varios jugadores podrían aprovechar el torneo para acaparar reflectores y así dar el salto al futbol europeo.

Ha trascendido que jugadores como Obed Vargas, Elías Montiel, Hugo Camberos y Amaury Morales están siendo seguidos de cerca por visores de equipos que juegan en el viejo continente.

Además, también han circulado reportes de que Gilberto Mora está siendo monitoreado por visores de clubes como FC Barcelona, Arsenal y Manchester City, pero él podrá aspirar a jugar en el balompié europeo hasta que cumpla 18 años de edad.