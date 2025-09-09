Se ha confirmado que, en marzo del próximo año, México tendrá un partido amistoso en contra de la Portugal de Cristiano Ronaldo para reinaugurar el Estadio Azteca antes de la celebración del Mundial 2026 y ante este evento, desde Estados Unidos no se quieren quedar atrás, por lo que también buscarían llevar al equipo del Bicho a su territorio.

Y es que según lo informado por The Athletic, Portugal de Cristiano Ronaldo e incluso Bélgica, son dos rivales que Estados Unidos ha sondeado para enfrentar en partido amistoso durante la última Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo. De hecho, la escuadra lusitana sería con la que han entablado charlas más formales para cerrar este duelo.

Según lo informado también por ESPN, los dirigentes de la US Soccer ya ultiman detalles con Portugal para que sean ellos a quienes enfrenten y también ya se habla de la posible sede para este partido, la cual sería el Mercedes Benz Stadium en Atlanta, uno de los estadios más imponentes para la práctica del futbol en Estados Unidos.

La razón que impediría que Portugal enfrente a Estados Unidos en amistoso

Es importante mencionar que falta todavía que se confirme la vía por la cual Portugal irá al Mundial 2026 para poder confirmar si Portugal podría enfrentar a Estados Unidos en partido amistoso. Incluso, lo mismo sucedería con Bélgica en caso de que se decanten por los Diablos Rojos como oponentes.

Y es que, si Portugal califica a la Copa del Mundo por la vía del repechaje, en automático quedaría descartado para jugar un amistoso contra Estados Unidos, esto debido a que la última Fecha FIFA antes de la justa veraniega sería utilizada para los repechajes mundialistas. Dicho esto, el equipo de las barras y las estrellas deberá esperar para confirmar si el equipo de Cristiano Ronaldo es elegible.

Las eliminatorias europeas se terminan en noviembre, pero en el caso de los equipos que terminen en segundo lugar de sus grupos, jugarán un Play Off en marzo del año entrante para definir las plazas que queden disponibles. Dicho esto, en noviembre habrá un panorama más claro de Portugal como posible rival de Estados Unidos en amistoso.

🤩 ¡ESTADOS UNIDOS QUIERE ENFRENTAR A CR7!



🇺🇸 Según The Athletic, @USMNT buscaría cerrar un amistoso ante Portugal 🇵🇹 en marzo



🧐 Además cerrarían un encuentro más ante Bélgica 🇧🇪



🤨 ¿Te gustaría ver este duelo ante el equipo de Cristiano Ronaldo? pic.twitter.com/Mk07oCv4YL — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 9, 2025

¿Cuándo fue la última vez que Cristiano Ronaldo jugó en Estados Unidos?

Cabe resaltar que en lo que respecta a Cristiano Ronaldo, no juega un partido en Estados Unidos desde el año 2014, cuando formó parte de una gira de Real Madrid en una pretemporada por este país.

12 años después de eso, Cristiano Ronaldo podría volver a Estados Unidos, siempre y cuando las condiciones se den para que este enfrentamiento se convierta en una realidad para los aficionados que radican en territorio norteamericano.

Vale recordar que, por ahora, no es oficial la presencia de Cristiano Ronaldo con Portugal ni siquiera en México y todo se ha dado a conocer por medio de trascendidos, así que los aficionados esperan por anuncios oficiales de fechas para este juego.