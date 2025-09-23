La Selección Mexicana Sub-20 cerró su preparación para el Mundial de Chile 2025 con un partido amistoso ante Colombia, el martes 23 de septiembre.

México Sub-20, que debutará ante Brasil en el Mundial de Chile 2025. perdió ante Colombia en un resultado preocupante de cara al inicio del torneo.

¿Cómo quedó la Selección Mexicana previo a su debut en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana encaró su último partido de preparación antes de debutar en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 ante el combinado de Colombia en Paraguay.

México Sub-20 perdió 2-3 con la selección de Colombia, partido en el que Diego Sánchez y Tahiel Jiménez, anotaron los goles aztecas.

Colombia se adelantó 2-0 en el marcador, pero Diego Sánchez acortó distancias al minuto 60.

La selección sudamericana anotó el 3-1 sobre México Sub-20, y Tahiel Jiménez cerró el marcador cerca del final del partido.

¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 Chile 2025?

La Selección Mexicana Sub-20 debutará el domingo 28 de septiembre contra Brasil en el Mundial Chile 2025.

Brasil vs Selección Mexicana: A qué hora es el debut del Tricolor en el Mundial Sub 20 Chile 2025

El debut de la Selección Mexicana vs Brasil en el Mundial Subo-20 Chile 2025 está programado para iniciar a las 17 horas, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Brasil vs Selección Mexicana: ¿Cómo ver el debut del Tricolor en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El partido Brasil vs Selección Mexicana, en la Jornada 1 del Mundial Sub 20 Chile 2025, será transmitido por las señales del Canal 5 y TUDN.

Evento: Mundial Sub 20 Chile 2025

Partido: Brasil vs Selección Mexicana

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Calendario de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025

La Selección Mexicana Sub 20 forma parte del Grupo C del Mundial Chile 2025, junto a Brasil, España y Marruecos.

Este es el calendario de México en Fase de Grupos del Mundial Sub 20: