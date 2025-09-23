La Selección Mexicana Sub-20 cerró su preparación para el Mundial de Chile 2025 con un partido amistoso ante Colombia, el martes 23 de septiembre.
México Sub-20, que debutará ante Brasil en el Mundial de Chile 2025. perdió ante Colombia en un resultado preocupante de cara al inicio del torneo.
¿Cómo quedó la Selección Mexicana previo a su debut en el Mundial Sub-20?
La Selección Mexicana encaró su último partido de preparación antes de debutar en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 ante el combinado de Colombia en Paraguay.
México Sub-20 perdió 2-3 con la selección de Colombia, partido en el que Diego Sánchez y Tahiel Jiménez, anotaron los goles aztecas.
Colombia se adelantó 2-0 en el marcador, pero Diego Sánchez acortó distancias al minuto 60.
La selección sudamericana anotó el 3-1 sobre México Sub-20, y Tahiel Jiménez cerró el marcador cerca del final del partido.
¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 Chile 2025?
La Selección Mexicana Sub-20 debutará el domingo 28 de septiembre contra Brasil en el Mundial Chile 2025.
Brasil vs Selección Mexicana: A qué hora es el debut del Tricolor en el Mundial Sub 20 Chile 2025
El debut de la Selección Mexicana vs Brasil en el Mundial Subo-20 Chile 2025 está programado para iniciar a las 17 horas, el domingo 28 de septiembre de 2025.
Brasil vs Selección Mexicana: ¿Cómo ver el debut del Tricolor en el Mundial Sub 20 Chile 2025?
El partido Brasil vs Selección Mexicana, en la Jornada 1 del Mundial Sub 20 Chile 2025, será transmitido por las señales del Canal 5 y TUDN.
- Evento: Mundial Sub 20 Chile 2025
- Partido: Brasil vs Selección Mexicana
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Transmisión: Canal 5 y TUDN
Calendario de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025
La Selección Mexicana Sub 20 forma parte del Grupo C del Mundial Chile 2025, junto a Brasil, España y Marruecos.
Este es el calendario de México en Fase de Grupos del Mundial Sub 20:
- Jornada 1 | Domingo 28 de septiembre vs Brasil
- Jornada 2 | Miércoles 1 de octubre vs España
- Jornada 4 | Sábado 4 de octubre vs Marruecos