La Selección Mexicana Sub-20 anunció este miércoles 10 de septiembre su convocatoria para el Mundial de la categoría que se celebrará entre septiembre y octubre de este año en Chile.
Eduardo Arce, DT del Tricolor Sub-20, dio a conocer la lista de 21 jugadores de la Liga MX y del extranjero que representarán a México en la próxima Copa del Mundo.
Entre los nombres que destacan en dicha lista están los de Gilberto Mora y Elías Montiel, dos de los jugadores más talentosos en la actualidad de la Liga MX.
Este miércoles, el DT Eduardo Arce dio a conocer la lista de 21 jugadores de la Selección Mexicana que irán al Mundial Sub-20 que se disputará en Chile y que empezará a finales de este mes.
México irá representado al Mundial Sub-20 de Chile 2025 con los mejores elementos disponibles, ya que en la lista de convocados destacan nombres como Pablo Lara, Elías Montiel, Gilberto Mora, Iker Fimbres, Obed Vargas, Mateo Levy y Hugo Camberos, todos ellos con experiencia en Primera División.
Porteros
- Pablo Lara (Pumas)
- Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
- Juan Liceaga (Tapatío)
Defensas
- Everardo López (Toluca)
- Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
- Diego Ochoa (FC Juárez)
- Rodrigo Pachuca (Puebla)
- César Bustos (Rayados)
Medios
- Diego Sánchez (Tigres)
- Obed Vargas (Seattle Sounders)
- César Garza (Dundee)
- Iker Fimbres (Rayados)
- Elías Montiel (Pachuca)
- Alexéi Domínguez (Pachuca)
- Amaury Morales (Cruz Azul)
Delanteros
- Yael Padilla (Chivas)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Oswaldo Virgen (Toluca)
- Mateo Levy (Cruz Azul)
- Tahiel Jiménez (Santos Laguna)
- Hugo Camberos (Chivas)
Fechas y rivales de la Selección Mexicana para el Mundial Sub-20 de Chile 2025
La Selección Mexicana iniciará su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 el próximo domingo 28 de septiembre ante Brasil en el Estadio Nacional en Santiago.
Su segundo partido será el miércoles 1 de octubre ante España en el mismo estadio de su debut mientras que el sábado 4 de octubre finalizará su participación en fase de grupos ante Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander.
El Tri comparte el Grupo A del torneo con grandes competencias por lo que sin duda será una experiencia que le ayude a estos juveniles a terminar de pulir su formación.