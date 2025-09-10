La Selección Mexicana Sub-20 anunció este miércoles 10 de septiembre su convocatoria para el Mundial de la categoría que se celebrará entre septiembre y octubre de este año en Chile.

Eduardo Arce, DT del Tricolor Sub-20, dio a conocer la lista de 21 jugadores de la Liga MX y del extranjero que representarán a México en la próxima Copa del Mundo.

Entre los nombres que destacan en dicha lista están los de Gilberto Mora y Elías Montiel, dos de los jugadores más talentosos en la actualidad de la Liga MX.

Convocatoria Selección Mexicana: Revelan la lista de 21 jugadores para el Mundial Sub-20 Chile 2025

Este miércoles, el DT Eduardo Arce dio a conocer la lista de 21 jugadores de la Selección Mexicana que irán al Mundial Sub-20 que se disputará en Chile y que empezará a finales de este mes.

México irá representado al Mundial Sub-20 de Chile 2025 con los mejores elementos disponibles, ya que en la lista de convocados destacan nombres como Pablo Lara, Elías Montiel, Gilberto Mora, Iker Fimbres, Obed Vargas, Mateo Levy y Hugo Camberos, todos ellos con experiencia en Primera División.

Porteros

  • Pablo Lara (Pumas)
  • Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
  • Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

  • Everardo López (Toluca)
  • Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
  • Diego Ochoa (FC Juárez)
  • Rodrigo Pachuca (Puebla)
  • César Bustos (Rayados)

Medios

  • Diego Sánchez (Tigres)
  • Obed Vargas (Seattle Sounders)
  • César Garza (Dundee)
  • Iker Fimbres (Rayados)
  • Elías Montiel (Pachuca)
  • Alexéi Domínguez (Pachuca)
  • Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

  • Yael Padilla (Chivas)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • Oswaldo Virgen (Toluca)
  • Mateo Levy (Cruz Azul)
  • Tahiel Jiménez (Santos Laguna)
  • Hugo Camberos (Chivas)

Fechas y rivales de la Selección Mexicana para el Mundial Sub-20 de Chile 2025

La Selección Mexicana iniciará su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 el próximo domingo 28 de septiembre ante Brasil en el Estadio Nacional en Santiago.

Su segundo partido será el miércoles 1 de octubre ante España en el mismo estadio de su debut mientras que el sábado 4 de octubre finalizará su participación en fase de grupos ante Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El Tri comparte el Grupo A del torneo con grandes competencias por lo que sin duda será una experiencia que le ayude a estos juveniles a terminar de pulir su formación.