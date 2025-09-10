La Selección Mexicana Sub-20 anunció este miércoles 10 de septiembre su convocatoria para el Mundial de la categoría que se celebrará entre septiembre y octubre de este año en Chile.

Eduardo Arce, DT del Tricolor Sub-20, dio a conocer la lista de 21 jugadores de la Liga MX y del extranjero que representarán a México en la próxima Copa del Mundo.

Entre los nombres que destacan en dicha lista están los de Gilberto Mora y Elías Montiel, dos de los jugadores más talentosos en la actualidad de la Liga MX.

Convocatoria Selección Mexicana: Revelan la lista de 21 jugadores para el Mundial Sub-20 Chile 2025

Este miércoles, el DT Eduardo Arce dio a conocer la lista de 21 jugadores de la Selección Mexicana que irán al Mundial Sub-20 que se disputará en Chile y que empezará a finales de este mes.

México irá representado al Mundial Sub-20 de Chile 2025 con los mejores elementos disponibles, ya que en la lista de convocados destacan nombres como Pablo Lara, Elías Montiel, Gilberto Mora, Iker Fimbres, Obed Vargas, Mateo Levy y Hugo Camberos, todos ellos con experiencia en Primera División.

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Medios

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

Yael Padilla (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Oswaldo Virgen (Toluca)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (Santos Laguna)

Hugo Camberos (Chivas)

#Sub20 | ¡Se armó la lista! 📋🔥



Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que buscarán la gloria en el Mundial de Chile 2025. 🌎

¡A dejar en alto el nombre de México! 🇲🇽#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/7T1cvaBQWW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 10, 2025

Fechas y rivales de la Selección Mexicana para el Mundial Sub-20 de Chile 2025

La Selección Mexicana iniciará su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 el próximo domingo 28 de septiembre ante Brasil en el Estadio Nacional en Santiago.

Su segundo partido será el miércoles 1 de octubre ante España en el mismo estadio de su debut mientras que el sábado 4 de octubre finalizará su participación en fase de grupos ante Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El Tri comparte el Grupo A del torneo con grandes competencias por lo que sin duda será una experiencia que le ayude a estos juveniles a terminar de pulir su formación.