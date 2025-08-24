Con motivo del enfrentamiento entre Pumas y Puebla en la Jornada 6 del Apertura 2025, recordamos la vez que Los Universitarios y la Franka se enfrentaron en unas semifinales de Liga MX con Darío Verón y el Chelis como protagonistas.

En el torneo Clausura 2009, Pumas y Puebla se enfrentaron en una de las semifinales, mientras que Indios de Ciudad Juárez vs Pachuca fue la otra llave, en la cual los Tuzos salieron avantes.

En aquel certamen de la Liga MX, Los Universitarios eventualmente fueron campeones, pero la Franja no se las puso fácil y estuvieron muy cerca de ser eliminados por el equipo del Chelis, pero Darío Verón apareció en la recta final del partido.

La vez que Darío Verón metió a Pumas a la final y dejó fuera al Puebla del Chelis

Luego de haber ganado la semifinal de ida en el Estadio Cuauhtémoc en el CL2009, Pumas llegaba a la semifinal de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario con ventaja para sellar su pase ante el Puebla.

Sin embargo, con goles del Cherokee Pérez y de Daniel Osorno, el Puebla dirigido por el Chelis estaba dando la sorpresa del torneo al dejar fuera a los Pumas y se encaminaba a jugar la final contra Pachuca.

Con lo que no contaba nadie, era con que en la recta final del partido Darío Verón se sumaría al ataque en búsqueda del gol que clasificara a los Universitarios al partido por el título y lo logró de cabeza en el minuto 88.

Chelis reconoce que se arrepiente de no haberle asignado marcaje personal a Dario Verón en el Pumas vs Puebla

En una dinámica realizada en redes sociales por el periodista Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido como MisterChip, preguntó a los usuarios de X que que jugada cambiarían del pasado, a lo que el Chelis respondió que asignarle un marcaje a Dario Verón.

“Pedirle al Bola González que fuera con Veron en aquella semifinal vs Pumas…”, escribió el Chelis en su cuenta de X, por lo que de inmediato varios usuarios de dicha red social se solidarizaron con el estratega mexicano.

Pedirle al Bola González que fuera con Veron en aquella semifinal vs Pumas https://t.co/HyfjFMR2SO — José Luis Sanchez (@Elchelis) November 23, 2023

A pesar de que los Universitarios estuvieron muy cerca de quedar fuera ante la Franja, el gol del defensa guaraní los clasificó a la gran final, en la cual se impusieron a Pachuca por marcador de 3-2.