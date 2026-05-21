La final Pumas vs Cruz Azul será un partido que nadie se quiere perder y los aficionados lo demostraron agotando los boletos de la final de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario, aunque en la reventa las entradas superaron los 267 mil pesos mexicanos.

Los boletos del Pumas vs Cruz Azul en sitios webs de reventa alcanzaron cotizaciones que iban desde los 9 mil 599 pesos hasta los 267 mil 498 pesos mexicanos, monto alto para los precios originales que publicó el club universitario.

¿Cuánto costaron los boletos para la final Pumas vs Cruz Azul de la Liga MX?

Pumas anunció oficialmente que los boletos para el partido contra Cruz Azul en Ciudad Universitaria tendrían un costo de entre 400 y mil 500 pesos mexicanos, según la zona de las gradas.

Sin embargo, en cuanto Pumas reveló que los boletos se habían agotado, en la plataforma de reventa Viagogo se logró observar que los tickets más accesibles se ofertaban en 9 mil 559 pesos, 9 mil más que su precio original, y los más caros rozaron los 267 mil 500 pesos, un aumento de 200 veces su valor inicial.

Otra de las páginas de reventa, Stubhub, fijó los precios en un rango de entre 12 mil 900 pesos y 40 mil 500 pesos.

Reventa para la final Pumas vs Cruz Azul supera los 267 mil pesos. (ESPECIAL)

El Cruz Azul vs Pumas también resultó afectado por la reventa de boletos

Para el juego de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, los boletos para el Cruz Azul vs Pumas iban de los mil 100 hasta los 3 mil 900 pesos.

Sin embargo, en la reventa, los precios de los boletos oscilaron entre los 8 mil 289 y 12 mil 232 pesos, una cifra inferior a los que se ofertaron para el duelo en Ciudad Universitaria.