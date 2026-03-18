Pumas vs América juegan el sábado 21 de marzo en la Jornada 12 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs América: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Pumas vs América es empate para los universitarios y azulcremas por marcador 2-2 en la Jornada 12 de la Liga MX.

Pronóstico: Pumas 2-2 América

Pumas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs América, que se jugará en la Jornada 12 de Liga MX.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Nathan Silva, Rodrigo López y Ángel Azuaje

Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo, Alan Medina y Angulo

Delanteros: Juninho y Robert Morales

América

Portero: Cota

Defensas: Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez y Cristian Borja

Mediocampistas: Erick Sánchez, Dos Santos, Zendejas, Brian Rodríguez y Raphael Veiga

Delanteros: Patricio Salas

Pumas vs América: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX. (Emmanuel Martinez / MEXSPORT)

Pumas vs América: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Pumas vs América se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX. El partido es el sábado 21 de marzo de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs América

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

¿Cómo llegan Pumas y América al partido de la Jornada 12 de la Liga MX?

Pumas se ubica entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que loos acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo planteado a cumplir el equipo que dirige Efraín Juárez.

El América se ubica en la séptima posición de la Liga MX, y con 17 puntos se encuentran a solo 3 puntos de los Pumas, su próximo rival de la Jornada 12.