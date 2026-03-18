Pumas vs América: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX.

Pumas vs América juegan el sábado 21 de marzo en la Jornada 12 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs América: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Pumas vs América es empate para los universitarios y azulcremas por marcador 2-2 en la Jornada 12 de la Liga MX.
- Pronóstico: Pumas 2-2 América
Pumas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs América, que se jugará en la Jornada 12 de Liga MX.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Nathan Silva, Rodrigo López y Ángel Azuaje
- Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo, Alan Medina y Angulo
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
América
- Portero: Cota
- Defensas: Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez y Cristian Borja
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Dos Santos, Zendejas, Brian Rodríguez y Raphael Veiga
- Delanteros: Patricio Salas
Pumas vs América: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Pumas vs América se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX. El partido es el sábado 21 de marzo de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Pumas vs América
- Fase: Jornada 11
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo llegan Pumas y América al partido de la Jornada 12 de la Liga MX?
Pumas se ubica entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que loos acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo planteado a cumplir el equipo que dirige Efraín Juárez.
El América se ubica en la séptima posición de la Liga MX, y con 17 puntos se encuentran a solo 3 puntos de los Pumas, su próximo rival de la Jornada 12.