Pumas vs América se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 12 de la Liga MX. La cita en CU es a las 21:10 horas el sábado 21 de marzo y transmiten Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs América

Fase: Jornada 12

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 21de marzo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Pumas vs América en la Jornada 12 de la Liga MX (@PumasMX)

Pumas vs América: A qué hora ver el partido de la Liga MX

Pumas vs América se enfrentarán el sábado 21 de marzo a partir de las 21:10 horas en Ciudad Universitaria.

Pumas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

El Pumas vs Cruz Azul será transmitido a través de las plataformas TUDN y ViX, además del Canal 5.

Partido: Pumas vs América

Fase: Jornada 12

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 21de marzo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Pumas en la Liga MX (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

¿Cómo llegan Pumas y América al partido de la Jornada 12 de la Liga MX?

Los Pumas empataron con Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga MX, y recibirán al América en busca de la victoria.

América ganó 2-0 al colero de la Liga MX, el Mazatlán, para mejorar su posición en el Clausura 2026.