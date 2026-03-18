Pumas vs América se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 12 de la Liga MX. La cita en CU es a las 21:10 horas el sábado 21 de marzo y transmiten Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Pumas vs América
- Fase: Jornada 12
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 21de marzo de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Pumas vs América: A qué hora ver el partido de la Liga MX
Pumas vs América se enfrentarán el sábado 21 de marzo a partir de las 21:10 horas en Ciudad Universitaria.
Pumas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?
El Pumas vs Cruz Azul será transmitido a través de las plataformas TUDN y ViX, además del Canal 5.
- Partido: Pumas vs América
- Fase: Jornada 12
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 21de marzo de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo llegan Pumas y América al partido de la Jornada 12 de la Liga MX?
Los Pumas empataron con Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga MX, y recibirán al América en busca de la victoria.
América ganó 2-0 al colero de la Liga MX, el Mazatlán, para mejorar su posición en el Clausura 2026.
- Después de 11 jornadas, Pumas es quinto lugar del Clausura 2026 con 20 puntos, pero una derrota en casa podría alejarlo más de los primeros sitios.
- América es séptimo lugar con 17 unidades por lo que necesita sumar para mantenerse en la zona de Liguilla.