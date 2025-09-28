Ya es habitual ver a un jugador de Pumas ser expulsado, pero ahora fue el turno del DT Efraín Juárez en el partido contra América. César Ramos fue el encargado de mostrarle la tarjeta roja.

Se podría decir que la expulsión de Efraín Juárez echó por la borda el buen partido que estaba haciendo Pumas contra América. Lo estaba ganando y partir de ahí, todo cambió.

Finalizó el primer tiempo, y los de la UNAM no pudieron con la ofensiva de las Águilas. Además de tener que enfrentar a un Zendejas inspirado.

Angulo marcó autogol para abrir el marcador de los de Jardine, luego la Pantera y Zendejas cerró una noche mágica con un doblete y uno de ellos, posiblemente la mejor anotación del torneo.

Ya se sabe qué dijo Efraín Juárez para que César Ramos lo expulsara del América vs Pumas

Era el final del primer tiempo, Pumas se encontraba ganando al América y una falta, un tanto intrascendente, hizo enojar a Efraín Juárez que le reclamó a César Ramos con mucha euforia.

El silbante, César Ramos, no dudó y le enseñó la tarjeta roja. Efraín Juárez habló con sus auxiliares y se fue al vestidor para hablar con su equipo. En el segundo tiempo se le vio en el palco de los analistas de Pumas y daba instrucciones con un radio.

Parece ser que lo que hizo que el árbitro expulsara al DT, fue que le ‘mentara la madre’. Se le pudo leer los labios en la transmisión de televisión.

Ya veo el porqué de Efraín Juárez (Pumas UNAM) estando en ese palco del Estadio Ciudad de los Deportes; tenía que ser César Rayamos (César Ramos) en el partido vs. Club América... pic.twitter.com/JkoQPk54or — lilboimx (@lilboimx) September 28, 2025

Pumas de Efraín Juárez el equipo con más tarjetas de la Liga MX

Puede que no sea casualidad que Pumas tenga tantos futbolistas con tarjetas, pues Efraín Juárez es el primero en ser expulsado, como contra América.

Resulta que en las 11 jornadas que lleva el Apertura 2025, ya van 35 amonestados y contando esta roja contra América de Efraín Juárez, son 6 expulsados.