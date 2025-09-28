Con un Alejandro Zendejas encendido, Club América superó a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes y se llevó el Clásico Capitalino por goleada de 4-1.

El América vs Pumas, celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, arrancó con el gol de Jorge Ruvalcaba al minuto 34’, pero en la segunda mitad, los papeles cambiaron y las Águilas devoraron a unos tristes felinos.

Resumen y goles del triunfo de América sobre Pumas en la Liga MX

América fue un vendaval en el segundo tiempo y le pasó por encima a Pumas para el 4-1 final, pese a las grandes atajadas de Keylor Navas, quien evitó una goleada en el Estadio Ciudad de los Deportes

Al minuto 55, Allan Saint-Maximin desbordó por la banda izquierda y sacó un potente disparo que rechazó Keylor Navas, el balón le rebotó a Álvaro Ángulo y, para su mala fortuna, no reaccionó y mandó el balón a su propia puerta para el 1-1.

Sólo cuatro minutos después, otro centro por banda izquierda acabó en las redes de Keylor. La Pantera Zúñiga fue letal con un cabezazo imposible de detener para el arquero costarricense.

A partir de ahí, América dominó a placer a Pumas y fue una fiesta de goles. Alejandro Zendejas sacó la magia y se convirtió en la figura azulcrema con un doblete que sentenció el encuentro.

Al 73′, Zendejas firmó un golazo de auténtico crack. Recibió un pase de Saint-Maximin en los límites del área, tomó el esférico y tiró una vaselina de locura que se incrustó en las redes auriazules.

La cereza en el pastel llegó desde los once pasos. El mismo Alejandro Zendejas cobró el penalti de manera magistral y liquidó a Pumas con el 4-1 final.

📹 | El GOLAZO de Zendejas a nivel de cancha se ve ESPECTACULAR. 🔥 El tercero de la noche.#J11 #AP25 #LaLigaDeLaAfición https://t.co/MEsg7ShHe6 pic.twitter.com/1SKtGrxRiB — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2025

¿Cuándo volverá a jugar América en la Liga MX?

Luego del contundente triunfo sobre Pumas, América recibirá a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro ante los Guerreros será parte de la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.