Pumas, quien en un mismo mercado dio el bombazo con dos fichajes de figuras mundiales.

Aaron Ramsey y Keylor Navas, se vistieron de felinos para este nuevo torneo y los dos cracks ya tuvieron su debut en el fútbol mexicano e incluso el jugador gales ya se estrenó como goleador.

Sin embargo, Pumas pudo dar un tercer bombazo de haber concretado el fichaje de una figura italiana que pudo ser el mejor refuerzo en la historia del conjunto universitario.

¡No puede ser! Pumas se acaba de enterar que se cayó el que hubiera sido el mejor fichaje de su historia

La salida de Piero Quispe del conjunto de Pumas abrió el camino para que el equipo pudiera analizar otro fichaje extranjero, aunque eso sí, debía ser alguien en calidad de agente libre ya que varios mercados ya cerraron su ventana de transferencias.

Es así como surgió el nombre de Lorenzo Insigne, delantero italiano que fue campeón de Eurocopa en 2020 y que desde finales de junio de quedó sin equipo tras finalizar contrato con el Toronto FC de la MLS.

Lorenzo, agente libre, habría sido ofrecido a Pumas, de acuerdo con Tom Bogert, el perfil interesó en el conjunto del Pedregal y el italiano estaba abierto a la posibilidad pero al final no se concretó su fichaje.

On a couple big-name free agents:



🇮🇹 Lorenzo Insigne was offered to Pumas. Pumas considered & Insigne was open to possibility, but ultimately nothing came of it



🇲🇦 Hakim Ziyech was offered around MLS clubs as potential DP signing but, to my knowledge, no convos were advanced pic.twitter.com/kgNcgRP4ii — Tom Bogert (@tombogert) September 9, 2025

Lorenzo Insigne, quién pudo ser el mejor fichaje en historia de Pumas, apunta a la Serie A

Lorenzo Insigne fue ofrecido a Pumas y el conjunto felino se mostró interesado en incorporarlo, pero el pase del que pudo haber sido el mejor fichaje en la historia del equipo, se frustró y ahora apunta a la Serie A.

Fabrizio Romano reveló que Lorenzo se encuentra en negociaciones con Parma que marcha en el lugar 16 de la Serie A mientras que el medio Il Messaggero informó que Lazio también lo tiene en la mira.

Por su parte, Pumas sigue analizando la posibilidad de fichar a un extranjero que ocupe la plaza que quedó libre con la salida del peruano Quispe.