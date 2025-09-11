Pumas busca ligar triunfos en el torneo de Apertura 2025; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de la Jornada 8.
La Liga MX se reanudará con la Jornada 8 en la que Pumas tendrá una visita complicada a Mazatlán.
Mazatlán vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
El pronóstico del partido Mazatlán vs Pumas es un empate 2-2 en la cancha del Estadio El Encanto, que poco les servirá a ambos equipos.
Mazatlán vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Mazatlán recibirá a Pumas en la Jornada 8 de la Liga MX con esta posible alineación:
- Gutiérrez
- Bárcenas
- Almada
- Lainez
- Fierro
- Merolla
- Cataño
- Sierra
- Benedetti
- Leyva
- Fabio
Pumas va por el triunfo a Mazatlán con esta posible alineación, en la Jornada 8 de la Liga MX.
- Navas
- Bennevendo
- Duarte
- Silva
- Angulo
- Medina
- Caicedo
- Vite
- Carrasquilla
- Ruvalcaba
- Martínez
Mazatlán vs Pumas: Hora y canal del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
El partido Mazatlán vs Pumas iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio El Encanto.
La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Mazatlán vs Pumas el viernes 12 de septiembre de 2025, a partir de las 21 horas.
- Partido: Mazatlán vs Pumas
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Caliente TV
¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 8 de la Liga MX contra Mazatlán?
Pumas sufrió para ganar de último minuto al Atlas, en la Jornada 7 de la Liga MX, partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.
Con los tres puntos conseguidos, el equipo de Efraín Juárez llegó a 9 unidades para colarse a la zona del Play-in en la Liga MX.
¿Cómo va Mazatlán en el Apertura 2025 de la Liga MX?
El Mazatlán llega a la Jornada 8 de la Liga MX vs Pumas, después de perder en la cancha de los Bravos del FC Juárez.
Con la derrota, el Mazatlán se quedó en seis puntos y ocupa el lugar 12 en la tabla de posiciones de la Liga MX.