Cruz Azul vs Puebla iniciaron la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, este martes 21 de julio con victoria épica para La Máquina, que terminó 2-1.

El partido Cruz Azul vs Puebla fue el primero de dos juegos programados este martes como parte del Apertura 2026, con el Estadio Banorte como sede.

Marcador: Cruz Azul 2-1 Puebla.

Cruz Azul vs Puebla: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

En el partido Cruz Azul vs Puebla de la Jornada 2 de la Liga MX, La Máquina consiguió su segunda victoria del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 Cruz Azul vs Puebla:

Minuto 28: Gol de Fernando Monarrez Ochoa (Puebla)

Minuto 44: Gol de Luka Romero (Cruz Azul)

Minuto 82: Christian Ebere (Cruz Azul)

Cruz Azul remonta al Puebla y suma su segunda victoria del Apertura 2026. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Puebla en la Liga MX?

Cruz Azul tendrá una pausa del Apertura 2026 de la Liga MX para disputar el Campeón de Campeones ante Toluca.

Puebla, por su parte, jugará la Jornada 3 de la Liga MX ante Chivas con el objetivo de sumar tres puntos.