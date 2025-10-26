La Serie Mundial 2025 está abierta, cuando parecía que Dodgers llegaría al Juego 3 con ventaja, Blue Jays sorprendió. Veamos a qué hora y dónde ver este partido clave, para ambos equipos.

Parecía que la Serie Mundial iba a ser un monólogo de los Dodgers, que Blue Jays no iba a poder ganar ni un solo juego, pero no es así. Aunque las cosas sí podrían inclinarse hacia un lado.

Y es que el equipo de Los Ángeles tiene el bateo más poderoso de la liga, además de los mejores pitchers. A eso, debemos agregarle el factor Ohtani, que puede hacer lo que se le plazca.

Tan solo veamos, Dodgers promedia 5 carreras por partido. Por lo que si un equipo les quiere ganar, tiene que anotar 6, cosa que es muy complicada por su roster.

Dodgers vs Blue Jays: Llegamos al Juego 3 con la Serie Mundial empatada

El inicio de la Serie Mundial 2025 fue sorpresivo. Los Blue Jays ganaron a los Dodgers en el Juego 1, 11 carreras a 4. La gente en el Rogers Centre se comenzó a ilusionar.

En el Juego 2, también en Toronto, ya puso las cosas como se esperaban. Yamamoto pitchó las 9 entradas y solo permitió una carrera y 4 hits, impresionante rendimiento. Además, apareció el bateo de los Dodgers. 5 a 1, fue el marcador y se empató la serie.

Se debe decir que todavía no aparece Ohtani de la forma en la que nos acostumbró en los partidos pasados de Play Offs. Pero la mejor noticia para los campeones actuales, es que la serie va a Los Ángeles por 3 juegos seguidos, y podría terminar ahí.

Shohei Ohtani con Dodgers (Ashley Landis / AP)

Blue Jays vs Dodgers: ¿A qué hora y dónde ver el Juego 3 de la Serie Mundial?

Un mal día y todo puede cambiar. Así que cada juego de esta Serie Mundial 2025 es clave para Dodgers o para los Blue Jays.