América vs Mazatlán se miden en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil. Conoce el día, hora y canal para ver el partido que se jugará en el Estadio Azulcrema.

Partido: América vs Mazatlán

Fase: Jornada 5 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Azulcrema

Transmisión: ViX y Canal de YouTube de Liga MX Femenil

América vs Mazatlán: Día para ver el partido de la Liga MX Femenil

El domingo 25 de enero de 2026 continúa el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con la Jornada 5, en la que juegan América vs Mazatlán.

América vs Mazatlán: Hora para ver el partido de la Liga MX Femenil

El partido América vs Mazatlán inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

América vs Mazatlán: Canal para ver el partido de la Liga mx Femenil

La plataforma de ViX y el Canal de YouTube de Liga MX Femenil transmitirán el partido América vs Mazatlán.

¿Cómo llega América a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil vs Mazatlán?

América es sublíder de la Liga MX Femenil después de cuatro jornadas disputadas, gracias a los 10 puntos conseguidos hasta el momento.

En la Jornada 4, América venció 0-2 a Atlético de San Luis para mantener el paso perfecto, además que solo ha recibido un gol.

¿Cómo llega Mazatlán a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil vs América?

Mazatlán viene de empatar 1-1 ante Atlas en la Jornada 4 de la Liga MX Femenil.

Previo al juego ante América, se ubican en la posición 10 con 7 puntos, al igual que Cruz Azul y Tigres.