Eugénie Bouchard fue una bomba de mercadotecnia comparable a lo que en su momento fue María Sharapova, pero fue esta misma exposición la que le hizo perder el piso y renunciar al deporte que tanto ama, el tenis.

“Sabrás cuándo sea el momento. Para mí, es ahora. Terminando donde todo empezó”, declaró Eugénie Bouchard para anunciar su retiro del tenis luego del WTA 1000 de Montreal, a disputarse del 27 de julio al 7 de agosto.

La canadiense regresará a casa para decir adiós al tenis, en una carrera llena de altibajos, que estuvo marcada por su acercamiento a las marcas deportivas y la exposición de su imagen fuera de las canchas.

Eugénie Bouchard fue considerada una de las grandes figuras del tenis canadiense, llegó a ocupar el quinto lugar del ranking mundial y ganó dos títulos del WTA.

¿Quién es Eugénie Bouchard, la tenista de 31 años de edad que anunció su retiro?

Eugénie Bouchard es una tenista de apenas 31 años de edad que pondrá fin a su carrera deportiva. Su ascenso en el deporte blanco fue meteórico, pero descubrió un éxito más allá de las canchas: la publicidad.

Si vienen las lesiones a su corta edad fueron mermando su carrera: Eugénie Bouchard ganó terreno en el marketing con contratos millonarios y de a poco perdió protagonismo en la pista para despegar como modelo e influencer.

“El tenis es un gran deporte para el atractivo sexual. Llevamos faldas cortas, tops. Es bueno encender la televisión y verlo, así que me ha ayudado a tener contratos fuera de pista. Me han pedido que salga en la portada de Sport Illustrated con ropa de baño. Eso estaba en mi lista de cosas por hacer. Es parte de lo que soy y creo que es genial, me ayudó a incrementar mi base de seguidores, mi audiencia y eso mejoró mis contratos”, confesó Eugénie Bouchard en el pasado, en una entrevista para el podcast Not Alone.

La tenista que algún día fue número 5 del mundo hoy está situada en el puesto 1,078 y será el WTA 1000 de Montreal su último torneo.

¿Por qué se retiró Eugénie Bouchard?

La tenista canadiense Eugénie Bouchard bajó su rendimiento considerablemente y decidió que era momento de poner fin a su carrera.

Su carrera prometía mucho, pero en el US Open del 2015 sufrió una conmoción, se alejó del deporte y comenzó a explotar su imagen con importantes portadas.

Su carrera fue a la baja, salió del top 100 y comenzó a practicar el pickeball. Sus días en el tenis están por terminar.