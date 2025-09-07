Aryna Sabalenka vive un momento dulce en su carrera dentro del tenis femenino, y muestra de ello es que tras ganar el campeonato el US Open 2025, se llevó una cifra récord en premios.

La tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka, derrotó en dos sets de manera contundente a la estadounidense Amanda Anisimova, para erigirse como la campeona del US Open 2025.

¿Cuánto ganó Aryna Sabalenka por el campeonato en el US Open 2025?

Aryna Sabalenka se convirtió en bicampeona del US Open, dejando en claro su dominio sumando un nuevo capítulo en el tenis femenino.

Al ganar el campeonato del US Open 2025, Aryna Sabalenka se llevó una cifra récord como premio económico, pues se embolsó 5 millones de dólares.

Los 5 millones de dólares fueron el colofón de una serie de cantidades de dinero acumuladas durante el torneo femenino del US Open 2025.

Esto es lo que ganó Aryna Sabalenka durante el US Open 2025.

Campeón: 5 millones de dólares

Finalista: 2.5 millones de dólares

Semifinalista: 1 millón 260 mil dólares

Cuartofinalista: 660 mil dólares

Ronda 16: 400 mil dólares

Ronda 32: 237 mil dólares

Ronda 64: 154 mil dólares

Ronda 128: 110 mil dólares

Aryna Sabalenka se llevó un cifra total de 10 millones 321 mil dólares en el US Open 2025.

Un triunfo histórico para Aryna Sabalenka

La máxima favorita y campeona defensora del US Open, Aryna Sabalenka, logró una rara repetición el sábado 6 de septiembre, al ser la primera mujer en ganar títulos individuales consecutivos en Flushing Meadows desde 2014.

Aryna Sabalenka logró su victoria número 100 en un partido del cuadro principal de Grand Slam, elevando su total de victorias a 56 este año, la mayor cantidad en la gira.

Tras finales fallidas este año en el Abierto de Australia y Roland Garros, Aryna Sabalenka, la actual número 1 del tenis femenino, finalmente tiene su primer gran trofeo de 2025, y el cuarto de su carrera.

Aryna Sabalenka tomó revancha en el US Open 2025

Antes de la final del sábado en el US Open 2025, Aryna Sabalenka señaló que la duda en los momentos importantes fue un factor en su derrota ante Amanda Anisimova en Wimbledon.

Y Aryna Sabalenka, ahora dos veces campeona del US Open, se lanzó por todo en la final. Pero sobre todo, Sabalenka controló sus emociones, y es de lo que está más orgullosa.

“Poder luchar y manejar mis emociones como lo hice en esta final significa mucho”, dijo en la conferencia de prensa posterior al partido. “Estoy súper orgullosa de mí misma”.