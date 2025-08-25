Real Madrid jugó contra el Real Oviedo. Parecen volver a ese gran nivel y ganaron fácilmente, sin embargo, captaron un berrinche de Rodrygo que enciende las alarmas en el club.

Rodrygo vuelve al ojo del huracán cuando se habla de una posible salida del Real Madrid. Aunque por lo menos, fue titular ante Real Oviedo, lo que le daría confianza.

Antes de todo, veamos cómo le fue al Club Blanco contra el equipo de Grupo Pachuca. Ganaron 3 a 0 de manera sencilla, en parte gracias, a un Kylian Mbappé que inició con un gran nivel.

El francés marcó doblete, luego Vinícius Jr marcó el tercero para consumar la goleada, y así dejar a su equipo con 6 puntos de 6 posibles.

Alerta en el Real Madrid: Captan brutal berrinche de Rodrygo tras salir de cambio ante Real Oviedo

Como vimos, Rodrygo Goes fue titular con el Real Madrid ante el Real Oviedo y sobre Vinícius Jr. Algo que demuestra que está en los planes de Xabi Alonso.

Rodrygo Goes Jugó poco más de 60 minutos, y se debe decir que, aunque no dio asistencia ni metió gol, tuvo una gran actuación en el Real Madrid vs Real Oviedo.

Xabi Alonso decidió cambiar a Rodrygo por su compatriota, Vinícius Jr, cuando salió y se sentó en la banca, lanzó una toalla mostrando su coraje.

Al termino del partido, el DT español habló al respecto: "Rodrygo jugó un buen partido, me gustó y estoy feliz. Es uno de nosotros, necesitamos a todos los jugadores esta temporada".

¿Rodrygo Goes se va a ir del Real Madrid?

En este mercado de fichajes, se ha hablado reiteradamente que Rodrygo Goes se va a ir del Real Madrid en busca de minutos. Sin embargo, parece que no será este verano.

Primero porque Xabi Alonso ha hablado con Rodrygo para decirle que lo tiene contemplado en sus planes y tiene que pelear por un lugar en el 11.

Segundo, el brasileño tiene contrato hasta 2028 y cualquier equipo tendría que pagar una cláusula de rescisión