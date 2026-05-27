Lamine Yamal ya volvió a entrenar con balón con la mente puesta en el Mundial 2026, para el que ya fue convocado por Luis de la Fuente, seleccionador de España.

Con el último mes perdido debido a una lesión, Lamine Yamal apela a su juventud y fortaleza para estar listo para jugar el Mundial 2026 con España.

La lesión sufrida en el bíceps femoral de la pierna izquierda quedó atrás, y este miércoles publicó un vídeo en Instagram en el que se le ve pisando césped y tocando balón.

Lamine Yamal entrena rumbo al Mundial 2026

¿Cómo ha sido el proceso de rehabilitación de Lamine Yamal?

Lamine Yamal comenzó la rehabilitación de su lesión realizando trabajos individuales de baja intensidad en el gimnasio y sobre el césped a principios de mayo.

Este miércoles intensificó el ritmo incorporando ejercicios con balón. Tanto los servicios médicos del Barcelona como los de la Real Federación Española de Fútbol pactaron no forzar los plazos biológicos del músculo para mitigar el riesgo de una recaída.

Yamal está enfocado en recuperar la potencia muscular y el ritmo competitivo, perdidos durante el tiempo que no pudo entrenar.

Lamine Yamal ya superó su lesión (Joan Monfort / AP)

¿Cuándo inicia la concentración de España para el Mundial 2026?

Lamine Yamal da señales positivas de su recuperación a solo unas horas del inicio de la concentración de España para el Mundial 2026, pactada para este sábado 30 de mayo.

Lamine Yamal será uno de los ocho futbolistas del FC Barcelona que viajarán a Madrid para empezar el camino hacia el Mundial 2026.

¿Estará listo Lamine Yamal para el debut de España en el Mundial 2026?

Luis de la Fuente, entrenador de España, confía en que Lamine Yamal esté en condiciones físicas para el debut en el Mundial 2026 ante Cabo Verde del 15 de junio.

En caso de no llegue en plenitud para ese juego, Lamine Yamal tendría minutos en el segundo partido, ante Arabia Saudí el 21 de junio.