Hoy lunes 10 de noviembre, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la presentación del Mundial 2026, evento celebrado en el Complejo Cultural Los Pinos, en el que se darán las novedades de los trabajos fuera de la cancha, para hacer del esperado evento una experiencia inolvidable.

La presentación del Mundial 2026 sustituyó a la habitual conferencia matutina y será la ruta de partida para uno de los eventos más mediáticos e importantes en el mundo del deporte.

En la presentación del Mundial 2026 en México estuvieron presentes Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobernación, Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa del Mundo 2026 y Jurgen Mainka, Director Ejecutivo de FIFA México.

Claudia Sheinbaum mandó un mensaje al Vasco Aguirre y a la Selección Mexicana

Claudia Sheinbaum mandó un mensaje a la Selección Mexicana comandada por Javier ‘Vasco’ Aguirre, de cara a su participación en el Mundial 2026.

“Mucha suerte y segundo que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan, México es un país extraordinario… En nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos”

Claudia Sheinbaum confirma que regalará a una fan su boleto para inauguración del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum tomó la palabra y una vez más, confirmó que su boleto para el Mundial 2026 se lo dará a una niña que no tenga la oportunidad de ir.

“En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña o una joven que no tenga oportunidad de ir y que sea una amante del futbol”, señaló Claudia Sheinbaum y apuntó que aún “están definiendo cómo vamos a elegir”.

Jurgen Mainka, Director Ejecutivo de FIFA México, aseguró que el Mundial 2026 será visto por más de 6 mil millones de espectadores

Jurgen Mainka, Director Ejecutivo de FIFA México, señaló que será el evento más ambicioso de la historia, con 104 partidos en 39 días, más de 800 mil aficionados en los tres estadios mexicanos. Además, más de 6 mil millones de personas serán espectadores.

Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial 2026, informó que se esperan 5.5 millones de visitantes

Gabriela Cuevas, encargada del Mundial 2026 en México, habló sobre los trabajos en el país para recibir la esperada justa deportiva.

La representante de México para el Mundial 2026, aseguró que habrá mejoras en los aeropuertos y carreteras. Además, puntualizó que más del 90 por ciento de los voluntarios serán mexicanos.

Reveló que 17 instalaciones deportivas serán sedes de entrenamientos para las selecciones.

Por otra parte, adelantó que habrá eventos gratuitos para seguir la transmisión de los partidos llamados “Fiestas México 2026”.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Mundial 2026 adelantó que la justa tendrá importantes eventos culturales

“México tiene un enorme potencial para que esta justa deportiva sea un momento inolvidable. Hoy no sólo nos preparamos para recibir al mundo, nos preparamos para unirlo porque el deporte hermana a las naciones”, señaló Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación de México, sobre el Mundial 2026 en México.