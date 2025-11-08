Ya se siente la fiebre mundialista y en la CDMX se siguen preparando para ser una de las mejores ciudades anfitrionas del Mundial 2026 por lo que Clara Brugada presentó la mascota específica de la capital.

Hay que recordar que en semanas previas la FIFA presentó las tres mascotas oficiales del Mundial 2026; Maple, un alce que representa a Canadá, Zayu, el jaguar mexicano y Clutch, el águila calva representativa de Estados Unidos.

En su momento cuando la FIFA hizo la presentación de las mascotas hubo varias quejas por parte de los fans mexicanos quienes consideraron que el jaguar no representa al país y que el animal más característico era el águila real e incluso hasta propusieron un ajolote por ser endémico de la región.

Presentan a la mascota de la CDMX para el Mundial 2026; Clara Brugada abre convocatoria para ponerle nombre

Después de los comentarios de los aficionados mexicanos, tal parece que la CDMX sí atendió los comentarios porque este viernes 7 de noviembre, Clara Brugada presentó a la mascota de la ciudad para el Mundial 2026.

Se trata de un ajolote con un colorido penacho que viste una playera roja con el mapa de la CDMX, shorts y tenis verdes y calcetas blancas, en la espalda porta el dorsal 10 y la leyenda ‘La ciudad más deportiva’.

La presentación de esta mascota se llevó a cabo por parte de la jefa de gobierno Clara Brugada durante los ensayos de la clase masiva de futbol que se realizará en marzo de 2026 como vísperas rumbo al Mundial.

Dicha mascota se uniría a las tres oficiales de la FIFA al menos para los partidos que se llevarán a cabo en el Estadio Azteca pero antes de que esto suceda la mandataria le encargó la labor a los ciudadanos de ponerle un nombre que represente a la capital mexicana.

Gobierno de la CDMX también presentó un decálogo para el Mundial 2026

A casi siete meses de la ceremonia de la inauguración del Mundial 2026, la CDMX se sigue preparando con todo para recibir a miles de aficionados que acudirán al llamado de la fiesta más grande de futbol.

