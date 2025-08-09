Allan Saint-Maximin, futbolista francés que llegó anoche a la Ciudad de México para cerrar su fichaje como nuevo jugador del América, no podrá ser presentado este sábado como nuevo fichaje de las Águilas debido a un problema administrativo.

Aunque América tenía planeado presentar a Allan Saint-Maximin como su contratación estrella de este mercado de fichajes este sábado en el medio tiempo de su partido ante Querétaro, el anuncio tendrá que esperar.

Esto debido a que, de acuerdo con información compartida por Alejandro Orvañanos, el atacante francés aún no realiza los exámenes médicos ni han terminado de firmar todos los documentos para que se concrete su traspaso.

América ya tiene refuerzo: ¿Cuándo debuta Allan Saint-Maximin con las Águilas? (Ana Molina / SDPdeportes)

Nota en desarrollo, en breve más información...