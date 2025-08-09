Allan Saint-Maximin aterrizó en la Ciudad de México para convertirse en nuevo refuerzo del Club América y hasta le dedicó unas palabras a la afición.

Un grupo de fans del Club América se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir a Allan Saint-Maximin, quien tras unas horas apareció y saludó a los aficionados.

Los americanistas se mostraron confiados de que la llegada del jugador francés le dará al equipo una nueva cara y podrán sobreponerse de los malos resultados.

¡Total confianza! 🫡🦅

Saint-Maximin llegó a la Ciudad de México y sin duda los fans del América están confiados en que el francés aportará mucho al club 😮‍💨🇫🇷



📹 @AlexAlfaro48 pic.twitter.com/7N0qgVCN05 — Quinto Partido (@quintopartidoof) August 9, 2025

Las primeras palabras de Allan Saint-Maximin como refuerzo del América

Allan Saint-Maximin habló tras su llegada a la Ciudad de México y no dejó pasar la oportunidad para agradecer a la afición del Club América por la cálida bienvenida.

El nuevo refuerzo del Club América, Allan Saint-Maximin, hizo un esfuerzo para expresar su gratitud en español, idioma que no domina, pero que aprendió especialmente para este momento.

“Estoy muy feliz de estar en México. Gracias afición por este recibimiento”, dijo ante los medios de comunicación que también lo esperaban en el Aeropuerto.

Saint-Maximin se mostró contento por la bienvenida que le brindaron y dejó claro que valora el apoyo de los seguidores desde su llegada.

La llegada de este jugador de amplia experiencia en Europa se ha convertido en un tema de interés para los seguidores del equipo, que esperan ver su desempeño en la Liga MX.

México te recibe con los brazos abiertos Allan Saint-Maximin 🇲🇽🇫🇷 pic.twitter.com/ryKQYQsBuK — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

¿Cuándo se hará oficial el fichaje de Allan Saint-Maximin con América?

Aunque Allan Saint-Maximin ya está en la Ciudad de México, aún faltan algunos trámites para que su llegada al Club América se haga completamente oficial.

Se espera que este sábado 9 de agosto, Allan Saint-Maximin haga algunos exámenes médicos en las instalaciones del Club América.

Si todo sale bien, el jugador francés podrá firmar su contrato con el equipo azulcrema que, de acuerdo con diversos reportes, será por 4 años.

Tras estos trámites, se espera que las Águilas hagan el anuncio oficial a través de sus redes sociales, cerrando una de las contrataciones más mediáticas de este Apertura 2025 de la Liga MX.