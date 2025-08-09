Diego Valdés no ha tenido el resurgimiento que esperaba tras salir del América, pues desde Argentina revelaron pésimas noticias para el ahora jugador de Vélez.

Diego Valdés se convirtió en tendencia al confirmar que se marcharía a Argentina para continuar sus sueños y metas personales con el cuadro de Vélez.

La despedida del seleccionado chileno incluso fue emotiva y antes de viajar a su nuevo club, expresó su sentir tras salir del América.

“Todo bien, un poco triste pero nos vamos feliz de que pudimos conseguir muchas cosas acá. Dejar gente, mucha gente conocida, amigos, fueron muchos momentos importantes los que viví, más las cosas que uno deja en la casa, mucha gente, amigos, gente que trabajó conmigo, los colegios de mis hijos”, expresó en su momento Diego Valdés cuando salió del América.

¿Qué le pasó a Diego Valdés? Desde Argentina revelan pésimas noticias del ex América

Pese a que la llegada de Diego Valdés a Vélez era muy prometedora, la realidad es que el futbolista chileno ha sufrido con el tema de las lesiones.

Recientemente, se reportó que Diego Valdés tuvo una recaída y estará fuera de actividad por dos semanas más, por lo que se perderá los próximos partidos de Vélez.

Cabe mencionar que el jugador ya se había resentido a mediados de julio, por lo que será un momento difícil para el chileno que aún no debuta con el Vélez, pese a que salió del América hace meses.

🔴 Diego Valdés se resintió nuevamente de la lesión, y será baja para los próximos partidos de #Vélez.



⏳️ Se espera un tiempo de recuperación de por lo menos 2 semanas más.



🔙 Ya se había resentido a mediados de julio. Difícil momento para el chileno que aún no debutó. pic.twitter.com/1eaALMwHEg — Sábado Vélez (@sabadovelezok) August 8, 2025

Diego Valdés no jugará la Copa Libertadores

El mediocampista Diego Valdés se perderá varios partidos con el Vélez en Argentina, entre ellos, los octavos de final de la Copa Libertadores donde su equipo se medirá al Fortaleza de Brasil.

De acuerdo con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, Vélez no podrá contar con el futbolista para el partido de ida de la Copa Libertadores.