Khaldoon Khalifa Al Mubarak es presidente del Manchester City Football Club, cargo que ocupa desde 2008, y presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos de Abu Dabi, organismo que brinda asesoría estratégica en materia de políticas al presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
¿Quién es Khaldoon Al Mubarak?
Khaldoon Khalifa Al Mubarak es un empresario y funcionario emiratí cuya trayectoria combina la dirección de inversiones, la gestión de empresas estratégicas y responsabilidades dentro del gobierno de Abu Dabi.
Desde 2002 encabeza Mubadala, institución que evolucionó mediante crecimiento, adquisiciones y fusiones hasta convertirse en un inversionista soberano con presencia internacional.
En el ámbito deportivo, es presidente del Manchester City desde 2008 y también preside el City Football Group, organización que administra una red internacional de clubes de futbol.
¿Qué edad tiene Khaldoon Al Mubarak?
Khaldoon Al Mubarak tiene 50 años. Nació el 1 de diciembre de 1975 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
¿Khaldoon Al Mubarak tiene pareja?
Sí, Khaldoon Al Mubarak está casado con Nadia Sehweil Al Mubarak. La pareja mantiene una vida personal alejada de la exposición pública.
¿Qué signo zodiacal es Khaldoon Al Mubarak?
Khaldoon Al Mubarak es Sagitario, debido a que nació el 1 de diciembre. Este signo corresponde al elemento fuego.
¿Khaldoon Al Mubarak tiene hijos?
Sí. Khaldoon Al Mubarak y Nadia Sehweil tienen tres hijos. La familia mantiene un perfil privado y no existe amplia información pública sobre sus nombres, edades o actividades.
¿Qué estudió Khaldoon Al Mubarak?
Khaldoon Al Mubarak estudió Economía y Finanzas en Tufts University, en Boston, Estados Unidos.
Antes de trasladarse a Estados Unidos para realizar sus estudios universitarios, cursó la educación secundaria en Emiratos Árabes Unidos, en una escuela estadounidense.
¿En qué ha trabajado Khaldoon Al Mubarak?
Khaldoon Al Mubarak ha desarrollado su trayectoria profesional entre el sector energético, las inversiones, la administración de empresas y el gobierno de Abu Dabi. Su carrera comenzó en la compañía petrolera estatal ADNOC y posteriormente ocupó cargos de liderazgo antes de asumir la dirección de Mubadala.
- ADNOC: Inició su carrera profesional en la Abu Dhabi National Oil Company.
- UAE Offsets Group: Posteriormente ocupó distintos cargos de liderazgo en esta institución, actualmente conocida como Tawazun Economic Council.
- Mubadala: Desde 2002 es director gerente y CEO del grupo Mubadala Investment Company, cargo desde el que ha dirigido el crecimiento y la expansión internacional de la institución.
- Manchester City: Desde 2008 es presidente del Manchester City Football Club.
- City Football Group: También es presidente de esta organización internacional de futbol, establecida en 2013.
- Autoridad de Asuntos Ejecutivos de Abu Dabi: Es presidente de este organismo gubernamental encargado de proporcionar asesoría estratégica en materia de políticas.
- Consejo Ejecutivo de Abu Dabi: Es miembro desde 2004.
- Consejo Supremo de Asuntos Financieros y Económicos de Abu Dabi: Forma parte de este órgano.
- ADNOC: Es integrante de su consejo de administración.
- G42: Forma parte del consejo de administración de esta empresa de inteligencia artificial con sede en Abu Dabi.
- Abu Dhabi Commercial Bank: Preside su consejo de administración.
- Emirates Global Aluminium: Preside su consejo de administración.
- Emirates Nuclear Energy Corporation: Preside su consejo de administración.
- Enviado presidencial especial ante China: Ocupa esta función desde 2018 y gestiona distintos asuntos relacionados con la relación entre Emiratos Árabes Unidos y China.
- Universidad de Nueva York: Es integrante del Consejo de Administración de New York University y participó en el establecimiento de NYU Abu Dhabi.
- Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence: En 2025 fue nombrado presidente de su Consejo de Administración.