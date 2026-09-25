Khaldoon Khalifa Al Mubarak es presidente del Manchester City Football Club, cargo que ocupa desde 2008, y presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos de Abu Dabi, organismo que brinda asesoría estratégica en materia de políticas al presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

¿Quién es Khaldoon Al Mubarak?

Khaldoon Khalifa Al Mubarak es un empresario y funcionario emiratí cuya trayectoria combina la dirección de inversiones, la gestión de empresas estratégicas y responsabilidades dentro del gobierno de Abu Dabi.

Desde 2002 encabeza Mubadala, institución que evolucionó mediante crecimiento, adquisiciones y fusiones hasta convertirse en un inversionista soberano con presencia internacional.

En el ámbito deportivo, es presidente del Manchester City desde 2008 y también preside el City Football Group, organización que administra una red internacional de clubes de futbol.

¿Qué edad tiene Khaldoon Al Mubarak?

Khaldoon Al Mubarak tiene 50 años. Nació el 1 de diciembre de 1975 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

¿Khaldoon Al Mubarak tiene pareja?

Sí, Khaldoon Al Mubarak está casado con Nadia Sehweil Al Mubarak. La pareja mantiene una vida personal alejada de la exposición pública.

¿Qué signo zodiacal es Khaldoon Al Mubarak?

Khaldoon Al Mubarak es Sagitario, debido a que nació el 1 de diciembre. Este signo corresponde al elemento fuego.

¿Khaldoon Al Mubarak tiene hijos?

Sí. Khaldoon Al Mubarak y Nadia Sehweil tienen tres hijos. La familia mantiene un perfil privado y no existe amplia información pública sobre sus nombres, edades o actividades.

¿Qué estudió Khaldoon Al Mubarak?

Khaldoon Al Mubarak estudió Economía y Finanzas en Tufts University, en Boston, Estados Unidos.

Antes de trasladarse a Estados Unidos para realizar sus estudios universitarios, cursó la educación secundaria en Emiratos Árabes Unidos, en una escuela estadounidense.

¿En qué ha trabajado Khaldoon Al Mubarak?

Khaldoon Al Mubarak ha desarrollado su trayectoria profesional entre el sector energético, las inversiones, la administración de empresas y el gobierno de Abu Dabi. Su carrera comenzó en la compañía petrolera estatal ADNOC y posteriormente ocupó cargos de liderazgo antes de asumir la dirección de Mubadala.