México vs Colombia se enfrentan en el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el sábado 26 de septiembre, 19 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.

Partido: México vs Colombia

Fase: Partido de preparación

Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore

Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports.

México vs Colombia: A qué hora es el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri

El sábado 26 de septiembre de 2026 desde las 19 horas, será el partido México vs Colombia, como parte de la Fecha FIFA.

México vs Colombia: ¿Dónde ver el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri?

El partido México vs Colombia iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.

Partido: México vs Colombia

Fase: Partido de preparación

Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore

Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports.

Rafa Márquez iniciará su etapa como entrenador de la Selección Mexicana (ESPECIAL)

Los primeros partidos de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

Después del debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ante Colombia, el Tri enfrentará otros tres partidos como parte de la Fecha FIFA.

Estos son los cuatro partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre-octubre: