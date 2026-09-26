México vs Colombia se enfrentan en el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el sábado 26 de septiembre, 19 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: México vs Colombia
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports.
México vs Colombia: A qué hora es el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri
El sábado 26 de septiembre de 2026 desde las 19 horas, será el partido México vs Colombia, como parte de la Fecha FIFA.
México vs Colombia: ¿Dónde ver el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri?
El partido México vs Colombia iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: México vs Colombia
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports.
Los primeros partidos de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana
Después del debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ante Colombia, el Tri enfrentará otros tres partidos como parte de la Fecha FIFA.
Estos son los cuatro partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre-octubre:
- México vs Colombia | 26 de septiembre de 2026
- México vs Perú | 29 de septiembre de 2026
- México vs Estados Unidos | 3 de octubre de 2026
- México vs Chile | 6 de octubre de 20926