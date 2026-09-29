México vs Perú se enfrentan en el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el martes 29 de septiembre, 19 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.

Partido: México vs Perú

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 29 de septiembre del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sports Illustrated Stadium

Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports

México vs Perú: A qué hora es el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri

El sábado 26 de septiembre de 2026 desde las 19 horas, será el partido México vs Perú, como parte de la Fecha FIFA.

México vs Perú: ¿Dónde ver el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor?

El partido México vs Perú iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.

Partido: México vs Perú

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 29 de septiembre del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sports Illustrated Stadium

Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports

Los primeros partidos de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

Estos son los dos partidos restantes de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre: