Dieter Villalpando, exjugador de Chivas y que milita en la Liga de Expansión, aceptó que ha apostado en eventos deportivos tras ser señalado por el influencer y tipster de apuestas deportivas Cristian Rey.

Cristian Rey publicó en las redes sociales capturas de pantalla de conversaciones en las que Dieter Villalpando. jugador de Tepatitlán en la Liga de Expansión MX, le solicitaba ingresar a sus grupos privados de pronósticos.

Exhiben a Dieter Villalpando en las redes sociales

Este 2 de septiembre, Cristian Rey publicó desde su cuenta verificada de X una primera serie de capturas y etiquetó a la Liga de Expansión, acerca de la intención de uno de sus jugadores de realizar apuestas deportivas.

El apostador aseguró que un futbolista llevaba más de un año pidiéndole ingresar a sus grupos de apuestas. Horas después publicó una segunda conversación con nuevas imágenes en las que señaló a Dieter Villalpando.

Reconoce Dieter Villalpando que ha apostado en eventos deportivos

En las capturas de pantalla de las conversaciones publicadas, destaca una en la que Dieter Villalpando reconoce que ha apostado 5 o 6 veces.

También escribe acerca de apuestas perdidas y asegura que la última vez que había seguido los pronósticos de Cristian Rey fue el año anterior (2025).

Dieter Villalapando aceptó que ha hecho apuestas deportivas, siendo un futbolista en activo (@SoyCristianRey)

Aunque el futbolista ha reconocido su gusto por las apuestas deportivas, ha dicho que no apuesta en partidos de fútbol, el deporte que practica profesionalmente.