Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 iniciarán este viernes 6 de febrero de 2026. Conoce la fecha, hora y dónde ver la ceremonia de apertura de la justa que regresa a territorio europeo.

Competencia: Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Lugar: Milán, Italia

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Transmisión: Canal 5, Youtube de Claro Sports y ViX

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero de 2026 desde el Estadio San Siro, en Milán, Italia.

Será el viernes 6 de febrero de 2026 en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, cuando se realice la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Las plataformas de ViX, el canal de Youtube de Claro Sports y Canal 5 transmitirán la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

¿Quiénes son los mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

México tendrá participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y la delegación está conformada por cinco atletas: Sarah Schleper, Donovan Carrillo, Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola.