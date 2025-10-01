América Femenil amarró la noche de este martes 30 de septiembre su boleto a la siguiente ronda de la Concachampions al imponerse en el Estadio Ciudad de los Deportes a Orlando Pride por marcador de 2-0 para quedarse con el primer lugar del Grupo A con 10 puntos que fueron producto de tres victorias y un empate.

Muy temprano en el partido pegó América toda vez que Kiana Palacios se encontró con un rebote en el área concedido por McKinleyCrone, arquera de Orlando Pride que escupió la bola justo a donde la delantera azulcrema apareció para darle el pase a la red y romper el cero en este duelo de Concachampions Femenil.

Después de eso, las visitantes intentaron ir al frente en busca del tanto de la igualada, pero se encontraron con una bien plantada defensa de las Águilas, que evitaron cualquier intento de aproximación de peligro sobre el arco defendido por Sandra Paños.

América liquidó a Orlando Pride con gol de Jana Gutiérrez

En el segundo tiempo, Jana Gutiérrez se encargó de darle la puntilla a Orlando Pride. Y es que si bien, las norteamericanas arrancaron mejor en el complemento, no pudieron crear las opciones suficientes para poner igualdad en el marcador, cosa que terminaron por pagar poco antes de la recta final del encuentro con la anotación de América.

Al minuto 75, Irene Guerrero llegó hasta la línea de fondo para sacar una diagonal retrasada a donde estaba Jana Gutiérrez, quien en dos tiempos consiguió marcar el gol con el que América liquidó a Orlando Pride. 2-0 que confirmaba los tres puntos a la bolsa de las Águilas.

Las norteamericanas trataron de apurarse a intentar recortar distancias en el marcador, pero no lo consiguieron y ahora, buscarán jugarse contra Pachuca el segundo boleto a la siguiente ronda que otorga este grupo.

¿Qué sigue para América Femenil?

Ahora, con la tranquilidad del deber cumplido en el torneo internacional, América Femenil volverá a la actividad del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en donde no quieren renunciar al liderato general de la competencia.

El próximo lunes 6 de octubre, América Femenil tendrá una dura prueba cuando se meta a la cancha del Gigante de Acero para enfrentar a Rayadas, equipo que no anda del todo bien, pero tiene una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.

Las Águilas tratarán de volver de la Sultana del Norte con tres puntos que les permitan mantenerse cerca de Pachuca y Tigres, escuadra que las superan en la clasificación general a falta de cuatro partidos por jugar.