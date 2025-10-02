En América ha surgido un tema que dio de que hablar y poco tiene que ver con lo deportivo. Y es que algunas imágenes en Instagram evidenciaron la posibilidad de que exista una relación entre la jugadora del equipo Femenil, Annie Karich, e Isaías Violante, futbolista de los azulcremas.

Comentarios, reacciones y videos se han generado a raíz de la posible relación del fichaje de América Femenil, Annie Karich con Isaías Violante; los jugadores del primer equipo azulcrema han hecho comentarios graciosos en publicaciones del refuerzo americanista, mientras que la futbolista norteamericana fue consultada afuera del Estadio Ciudad de los Deportes si ella y el camiseta 12 del equipo varonil son solamente amigos.

Todo este tema surgió el pasado fin de semana, cuando se presumió que Annie Karich habría ido a la lucha libre junto son Isaías Violante y que habrían llegado juntos por una historia del jugador donde se ve la mano con el mismo tatuaje que la jugadora lleva.

¿Quién es Annie Karich, la jugadora de América Femenil?

Annie Karich es una de las jugadoras que América Femenil eligió como refuerzo para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y, de entrada, llegó en calidad de préstamo por solamente seis meses, por lo que tendrá que reportar de vuelta con Boston Legacy más adelante.

Fue en la Universidad de Santa Clara donde Annie Karich, actual jugadora de América Femenil, inició su andar en el futbol toda vez que ahí jugó dos años a nivel universitario y ahí, recibió diferentes reconocimientos por su rendimiento individual, como el premio a la Defensa del Año de la WCC, todo esto en su primer año.

Además de eso, Karich jugó para la Selección de Estados Unidos a nivel Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Sub-23.

¿Qué edad tiene Annie Karich, jugadora de América Femenil?

Según la información compartida por la página de la Liga MX Femenil, Annie Karich tiene actualmente 21 años y para finales de este mes de octubre, puntualmente el día 26, cumplirá 22 años, toda vez que nació en el año 2003.

¿Quién es la pareja de Annie Karich, jugadora de América Femenil?

Pese a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Isaías Violante, no hay información confirmada sobre si Annie Karich tiene pareja.

¿Cuántos hijos tiene Annie Karich, jugadora de América Femenil?

No hay información pública sobre si Annie Karich tiene hijos.

¿Qué estudió Annie Karich, jugadora de América Femenil?

Aunque se sabe que estudió en la universidad de Santa Clara, no hay información pública sobre la carrera que cursó Annie Karich.

¿En qué equipos ha jugado Annie Karich, jugadora de América Femenil?

La hoy jugadora de América Femenil, Annie Karich, tiene un contrato vigente con Boston Legacy y también ha tenido experiencia europea en Alemania con Friburgo.

Annie Karich vive su primer torneo con América Femenil

Annie Karich vive su primer torneo con América Femenil, equipo al que llegó para de inmediato ponerse a jugar como titular en la defensa pese a que ella es mediocampista de contención, esto debido a las numerosas ausencias que tuvieron las Águilas en su cuadro bajo.

Por lesión, Annie Karich se perdió los dos últimos juegos de América Femenil y espera poder recuperarse cuanto antes para poder ser tomada en cuenta por el técnico Ángel Villacampa, quien de inicio apostó por ella para ponerla en su once.