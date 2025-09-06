Costa Rica no tuvo el mejor de los debuts en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, esto debido a que empataron en su visita contra Nicaragua en un partido donde se quedaron con un hombre más por la expulsión de Jason Coronel durante el segundo tiempo, la cual los ticos no supieron aprovechar, lo que generó críticas contra el Piojo Herrera, quien se enganchó con un reportero.

Al finalizar el partido donde Costa Rica empató en cancha de Nicaragua por las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026, un periodista cuestionó al Piojo Herrera por la influencia de la cancha en el resultado final debido a que Miguel había mencionado que la de los ticos es una alfombra y a raíz de esa pregunta, vino el enfado del técnico de la escuadra costarricense.

“(La cancha) es para los dos, lo dije en la conferencia de prensa cuando el Fantasma (DT de Nicaragua) había dicho todas las cosas. La cancha de Costa Rica es una alfombra. Es lo que es, para los dos equipos”, dijo.

La discusión de Miguel Herrera con un reportero tras el Nicaragua vs Costa Rica

El debate por el estado de la cancha en el Nicaragua vs Costa Rica siguió y ante la insistencia del reportero, Miguel Herrera explotó toda vez que subió el tono de voz e hizo evidente su enfado con el tema que le plantearon dado que, para él, su equipo igualó no por la cacha y sí por un tema de actitud.

“Vuelvo a lo mismo, hoy no perdimos por la cancha ni por nada por el estilo, perdimos por lo que dejamos de hacer; ellos tuvieron mejor actitud, si es que tanto hablan de la cancha, ¿qué tuvo que ver la cancha hoy? contéstame... ¿alguien más?”, sentenció Miguel Herrera tras el Nicaragua vs Costa Rica.

Ahora, el Piojo preparará el primer partido de Costa Rica como local en esta etapa de la eliminatoria mundialista el cual será en contra de Haiti el próximo martes 9 de septiembre en la cancha del Estadio Nacional de San José.

La prensa criticó a Miguel Herrera por el partido de Costa Rica

El empate ante Nicaragua no dejó contento a nadie en Costa Rica y muestra de ello fue la prensa que criticó con dureza a Miguel Herrera y su equipo por el empate con sabor a derrota como visitantes.

“Nadie lo podía creer en el momento, ni después; pero es la realidad. Lo más increíble de todo es que parecía que el equipo que tenía un hombre menos era Costa Rica”, publicó el diario La Nación, mientras que el Extra escribió que “Nicaragua, no bajó los brazos, Costa Rica tampoco aprovechó el golpe anímico y más bien fueron los nicaragüenses quienes tomaron la valentía de ir al frente”.

Ahora, el equipo de Miguel Herrera deberá recuperar el terreno que no supo ganar para encaminarse rumbo a la Copa del Mundo del año entrante en México, Estados Unidos y Canadá.