Pep Guardiola está en la rampa de salida del Manchester City, el catalán comandaría su última temporada en la Premier League y la directiva ya tiene al elegido para suplirlo en el banquillo.

Pep Guardiola renovó contrato con el Manchester City hasta el verano del 2027; sin embargo, su vínculo podría romperse antes de tiempo, y en medio de las especulaciones, ha surgido información sobre el candidato ideal para suplirlo en el banquillo.

Aunque en más de una ocasión, Guardiola ha eludido las versiones que lo colocan fuera del City, lo cierto es que cada vez son más los periodistas que hablan de un sustituto.

El catalán ha comandado la era dorada del Manchester City, pero en las últimas temporadas el equipo ha ido a la baja y la posibilidad de una renovación en el banquillo es manifiesta.

¿Quién sería el relevo de Pep Guardiola en la dirección técnica del Manchester City?

De acuerdo a información de Sky Sports, Pep Guardiola dejará el Manchester City este verano y Enzo Maresca sería el candidato idóneo para cubrir la vacante de entrenador en el poderoso club inglés.

Maresca conoce bien el entorno del Manchester City, trabajó palmo a palmo con Pep Guardiola en su etapa como auxiliar (2022-23).

Después de su etapa en el Manchester City como entrenador de la categoría Sub-23 y como auxiliar técnico de Guardiola, Enzo dirigió al Leicester City y al Chelsea; con este último conquistó el Mundial de Clubes 2025 y la Conference League.

Hace solo unos días, Chelsea anunció la destitución de Maresca, una decisión que sorprendió a todo el entorno del futbol.

La respuesta de Pep Guardiola sobre los rumores que lo colocan fuera del Manchester City

Pep Guardiola habló sobre los rumores que lo colocan fuera del Manchester City y aseguró que tiene contrato vigente y que quiere permanecer al mando del equipo.

“¡Dios mío! ¡Aún me queda contrato, lo he dicho mil millones de veces! Ya sé que estáis cansados de mí, después de 10 años, estoy seguro. Algún día me iré, os lo prometo. Pero aún me queda contrato y estoy feliz”, explicó.

“Quiero luchar con mi equipo y la directiva me respeta, como se demostró la temporada pasada. No ganamos un partido en tres meses y me apoyaron, ¿qué puedo hacer al respecto? Quiero intentar ganar, pero quizá llegue el día, no lo sé“, puntualizó.