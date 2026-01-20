El Manchester City de Erling Haaland es un equipo construido para demoler a sus rivales en cualquier torneo, así que, derrotas como la sufrida el martes 20 de enero en la Champions League es histórica.

El Bodo/Glimt revivió los fantasmas del Manchester City, un gigante fabricado a base de dinero, de grandes contrataciones que, cuando fracasa, lo hace de forma mayúscula.

La última vez que Manchester City fue humillado, antes de caer con el Bodo/Glimt

El Manchester City sufrió una de las derrotas más humillantes en la historia de la Champions League, y en particular, la más dolorosa, después de la ocurrida en el 2025 en el Mundial de Clubes.

En aquella ocasión, Manchester City vs Al-Hilal se enfrentaron en junio de 2025 en los octavos de final del Mundial de Clubes en el Camping World Stadium de Orlando.

El City tomó ventaja al minuto 9, pero en el complemento, el Al-Hilal empató el juego.

A los 51 minutos, Al-Hilal le dio la ventaja al equipo árabe, aunque Erling Haaland igualó las acciones.

La cita se fue a tiempos extras, periodo en el que en un tiro de esquina, Kalidou Koulibaly adelantó al Al-Hilal; respondió Phil Foden con el 3-3.

Pero el destino estaba echado y Marcos Leonardo, tirado en el césped, firmó su doblete para el 4-3 del Al-Hilal, concretando la humillación al Manchester City.

¿Cómo quedó el Manchester City con el Bodo/Glimt en la Champions League?

Los fantasmas volvieron a doblar al Manchester City, ahora en la Fase de Liga de la Champions League, sucumbió el 1-3 con el modesto club noruego Bodo/Glimt.

La expulsión de Rodri en la segunda mitad completó una dura noche para el Manchester City.

La humillación se concretó en Bodo, una ciudad pesquera con una población de alrededor de 55 mil habitantes al norte del Círculo Polar Ártico.

Así fue la derrota del Manchester City en al Artico:

Kasper Hogh firmó goles para que el Bodo/Glimt, un equipo debutante en el torneo, se encaminara a su primera victoria en la Champions League.

Jens Petter Hauge enloqueció a los aficionados del estadio Aspmyra, con capacidad para 8 mil personas, al clavar el balón a los 58 minutos, poniendo el 3-0 en el marcador.

El City respondió mediante Rayan Cherki a los 60, demasiado tarde porque la humillación estaba decretada.

El Manchester City de Pep Guardiola ha gastado más de 500 millones de dólares en fichajes durante los últimos 12 meses, pero enfrentó al Bodo/Glimt tras perder con Manchester United en la Premier League.

Las grandes sorpresas en la historia reciente de la Champions League

La humillación al Manchester City se une a otras sorpresas ocurridas en la Champions League en la época reciente.

Estas son las más significativas: