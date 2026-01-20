La historia de Bernardo Silva con el Manchester City estaría cerca de terminar para iniciar una nueva etapa en LaLiga, a donde llegaría como agente libre y refuerzo estelar del FC Barcelona.

El FC Barcelona sabe que la pelea por LaLiga y la Champions League son objetivos irrenunciables, por lo que siempre está en busca de jugadores para fortalecer su plantilla, siendo Bernardo Silva una atractiva opción.

Bernardo Silva llegaría gratis como agente libre al FC Barcelona

A través del programa El Chiringuito, se confirmó que la actual temporada será la última en la que Bernardo Silva vista la camiseta del Manchester City, convirtiéndose en posible refuerzo del FC Barcelona.

Feliz por haber ganado seis títulos de la Premier League en ocho años con Manchester City, Bernardo Silva reconoció que su historia como futbolista no acabará ahí.

En su momento, Bernardo Silva descartó hacer planes a largo plazo, pero aceptó que este solo quiere terminar bien la temporada por la que aún tiene contrato con Manchester City.

El FC Barcelona levanta la mano para fichar a Bernardo Silva

El FC Barcelona sería el principal candidato para fichar a Bernardo Silva, y buscaría aprovechar la condición de agente libre del portugués para hacerlo llegar al Camp Nou en busca de más títulos.

Comprarlo al Manchester City era casi imposible para el FC Barcelona, cuya delicada situación económica le impide darse esos lujos.

Bernardo Silva tiene de 31 años de edad y estos son hasta ahora sus números con el Manchester City: