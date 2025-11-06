La muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, ha generado conmoción en la NFL. Autoridades investigan las circunstancias del caso. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, fue encontrado muerto este fin de semana, de acuerdo con información difundida por medios estadounidenses.

¿Quién era Marshawn Kneeland?

Marshawn Kneeland, quien fue encontrado muerto, fue la segunda selección de los Dallas Cowboys en el draft del 2024, procedente de Western Michigan.

Apenas en la derrota del lunes 3 de noviembre de 2025, Marshawn Kneeland anotó su primer touchdown en la NFL contra los Arizona Cardinals, cuando recuperó un despeje.

El ala defensiva de los Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, tenía 24 años, sumaba 15 tacleadas, una captura, dos tacleadas detrás de la línea de golpeo.

En su temporada de novato, Marshawn Kneeland se perdió seis partidos por una lesión de rodilla.

Antes de llegar a la NFL, Marshawn Kneeland estableció récords de tacleadas y capturas en la preparatoria Godwin Heights en Wyoming, Michigan.

Marshawn Kneeland es el segundo jugador de los Dallas Cowboys que muere durante la temporada en los últimos años. En 2012, el apoyador Jerry Brown murió en un accidente de auto.

Esto se sabe sobre la investigación de la mueerte de Marshawn Kneeland

La policía informó que Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, fue encontrado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida.

El incidente habría ocurrido después de que Marshawn Kneeland evadiera a las autoridades en su vehículo y huyera a pie de la escena de un accidente.

Según reportes periodísticos, la policía de Frisco dijo el jueves que están investigando un posible suicidio.

Indicaron que Marshawn Kneeland no se detuvo ante los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en una persecución a la que se unió la policía de Frisco el miércoles por la noche.

Las autoridades perdieron de vista el vehículo antes de localizarlo minutos después. El jugador de los Dallas Cowboys fue encontrado muerto el jueves 6 de noviembre por la mañana.

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

Reacción de los Dallas Cowboys y la NFL sobre la investigación de la muerte de Marshawn Kneeland

Los Dallas Cowboys, escuadra en la que Marshawn Kneeland jugaba su segunda temporada, compartió lo siguiente en un comunicado.

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland murió trágicamente esta mañana”, inicia el comunicado.

La organización destaca que, Marshawn Kneeland era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”.

Jonathan Perzley, agente de Marshawn Kneeland, describió el fallecimiento del jugador como un dolor indescriptible

“Nos entristece la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo”, dijo la NFL en sus redes sociales.