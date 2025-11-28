Palmeiras vs Flamengo definirán al campeón de la Copa Libertadores 2025 en la Final que se jugará en Perú; conoce en esta nota el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Palmeiras vs Flamengo: Pronóstico de la Final de Copa Libertadores 2025

La Final de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras vs Flamengo luce muy pareja y es complicado hacer un pronóstico de ganador.

El pronóstico es que Flamengo ganará en tiempos extras por la mínima diferencia, aunque no se descarta que la Final de la Copa Libertadores llegue a la tanda de penaltis.

Palmeiras vs Flamengo: Posibles alineaciones de la Final de Copa Libertadores 2025

Palmeiras buscará el campeonato de la Copa Libertadores 2025 con esta posible alineación, ante Flamengo.

Encabezados por el portero Carlos Miguel, la alineación del Palmeiras la completan Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Vitor Roque y Flaco López.

Flamengo va por el campeonato de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras, con esta posible alineación: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal y Bruno Henrique.

Palmeiras vs Flamengo: Día y hora para ver la Final de la Copa Libertadores 2025

El sábado 29 de noviembre será la final de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras vs Flamengo, en partido único que se jugará en Perú como sede neutral, a las 15 horas, tiempo del centro de México.

Palmeiras vs Flamengo: Canal para ver la Final de la Copa Libertadores 2025

La plataforma Disney+, ESPN y Pluto TV transmitirán el partido Palmeiras vs Flamengo, en la Final de la Copa Libetadores 2025.

Partido: Palmeiras vs Flamengo

Fase: Final Copa Libertadores 2025

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monumental de Lima, Perú

Transmisión: Disney+, ESPN y Pluto TV

¿Cómo llegaron Palmeiras y Flamengo a la Final de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras hizo historia en la Copa Libertadores 2025, pues, tras perder 0-3 en la ida con LDU de Quito, los venció 4-0 en la vuelta y se metió en la Final del torneo, en la que enfrentará al Flamengo.

Flamengo llegó por cuarta vez en los últimos siete años a la Final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Racing (1-0 en la ida, empate sin goles en la vuelta) y buscará en Lima, su cuarta estrella.