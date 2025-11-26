Palmeiras vs Flamengo protagonizarán la Final de la Copa Libertadores 2025, en un duelo entre equipos brasileños; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido por el título.

La Final de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras vs Flamengo, se jugará en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Palmeiras vs Flamengo: Día para ver la Final de la Copa Libertadores 2025

El sábado 29 de noviembre será la final de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras vs Flamengo, en partido único que se jugará en Perú como sede neutral.

Partido: Palmeiras vs Flamengo

Fase: Final Copa Libertadores 2025

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monumental de Lima, Perú

Transmisión: Disney+, ESPN y Pluto TV

Palmeiras vs Flamengo: Hora para ver la Final de la Copa Libertadores 2025

A las 15 horas, tiempo del centro de México, se jugará la Final de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras vs Flamengo.

Palmeiras vs Flamengo: Canal para ver la Final de la Copa Libertadores 2025

La plataforma Disney+, ESPN y Pluto TV transmitirán el partido Palmeiras vs Flamengo, en la Final de la Copa Libetadores 2025.

¿Cómo llegó Palmeiras a la Final de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras hizo historia en la Copa Libertadores 2025, pues, tras perder 0-3 en la ida con LDU de Quito, los venció 4-0 en la vuelta y se metió en la Final del torneo, en la que enfrentará al Flamengo.

Palmeiras es el sexto equipo que pierde la ida de una serie de CopaL Libertadores por tres goles de diferencia y logra pasar de ronda.

Abel Ferreira alcanzó su tercera final de Copa Libertadores (2020, 2021 y 2025). Solo cuatro entrenadores lo superan en la historia del torneo.

Palmeiras alargó a 26 partidos, su racha invicta como local en Copa Libertadores.

¿Cómo llegó Flamengo a la Final de la Copa Libertadores 2025?

Flamengo llegó por cuarta vez en los últimos siete años a la Final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Racing (1-0 en la ida, empate sin goles en la vuelta) y buscará en Lima, su cuarta estrella.