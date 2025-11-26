El jueves 27 de noviembre arranca la Semana 13 de la NFL con el tradicional Thanksgiving Day que ofrece 3 partidos. Te decimos a qué hora y dónde ver las acciones del Día de Acción de Gracias.

El Día de Gracias es una fiesta en Estados Unidos que toma forma competitiva con los partidos que la NFL programa, y se celebra el jueves 27 de noviembre de 2025 en tres emparrillados distintos.

NFL Thanksgiving: Horario y canal para ver Green Bay Packers vs Detroit Lions en la Semana 13

La actividad del NFL Thanksgiving arranca con la visita de los Green Bay Packers al Ford Field para enfrentar a los Detroit Lions, en actividad de la Semana 13.

Detroit Lions y Green Bay Packers buscan darle alcance a los Chicago Bears en la Conferencia Nacional de la NFL.

El partido Green Bay Packers vs Detroit Lions será transmitido a través de la señal de Fox Sports.

Partido: Green Bay Packers vs Detroit Lions

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Semana: 13

Hora: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Ford Field

Canal: Fox Sports

NFL Thanksgiving: Horario y canal para ver Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys en la Semana 13

La jornada del NFL Thanksgiving continuará en el AT&T Stadium, donde los Kansas City Chiefs visitarán en partido vital para ambas escuadras a los Dallas Cowboys, como parte de la Semana 13, el jueves 27 de noviembre.

El Canal 9 y Fox Sports transmitirán el partido Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys.

Partido: Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys

Semana: 13

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Hora: 15:30

Sede: AT& Stadium

Canal: Canal 9 y Fox Sports

NFL Thanksgiving: Horario y canal para ver Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens en la Semana 13

El duelo nocturno del NFL Thanksgiving de la Semana 13 es el que luce más disparejo, cuando los Cincinnati Bengals visiten a los Baltimore Ravens.

Partido: Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens

Semana: 13

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Hora: 19:20, horas, tiempo del centro de México

Sede: M&T Bank Stadium

Canal: Fox Sports

La Semana 13 arranca con estos 3 partidos, como preámbulo de lo que se espera para el resto de la actividad. El viernes 28 de noviembre, Bears vs Eagles continúan con las emociones.